Aktualizacja 10:00, 20.10.2026 r.

Zawiadomienie trafiło na policję. Funkcjonariusze sprawdzają monitoringBulwersujące nagranie, na którym widać, jak mała suczka zostaje przerzucona przez wysokie ogrodzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, obiegło internet. Policjanci zainteresowali się sprawą już po pojawieniu się pierwszych informacji o zdarzeniu. Oficjalne zawiadomienie wpłynęło jednak dopiero następnego dnia.

– Wczoraj (19 października) po południu pracownik schroniska przyszedł i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem – przekazał redakcji ESKI st. asp. Przemysław Kędzior, rzecznik prasowy KMP w Opolu.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Opolu. Ich zadaniem jest odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie osoby, która mogła dopuścić się tego czynu. Policjanci sprawdzają między innymi, czy w okolicy znajdują się inne kamery, które mogły zarejestrować istotne szczegóły.

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Do bulwersującego zdarzenia doszło 18 października na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Jak wynika z informacji przekazanych przez placówkę, nieznana osoba przerzuciła suczkę przez ogrodzenie o wysokości około trzech metrów.

Schronisko nie kryje oburzenia. Tym bardziej że w chwili zdarzenia było otwarte, a pracownicy przebywali na miejscu. Osoba, która nie mogła dłużej opiekować się psem, mogła po prostu wejść do środka, porozmawiać z personelem i poszukać rozwiązania.

Zamiast tego wybrano sposób, który naraził bezbronne zwierzę na niebezpieczeństwo.

– Zawsze jesteśmy gotowi przyjąć psa do schroniska i pomóc zwierzęciu, które tego potrzebuje. Ale nie w taki sposób! – podkreślili przedstawiciele placówki.

Pracownicy nie zamierzają pozostawić sprawy bez reakcji. Nagranie z monitoringu zostało zabezpieczone, a zdarzenie zgłoszono policji.

„Pękły nam serca”. Wiceprezydent Opola apeluje o pomoc

Swoich emocji nie ukrywa wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. W opublikowanym komunikacie podkreślił, że miasto i schronisko nie godzą się na przemoc wobec zwierząt. Zaapelował również do mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

– Pękły nam wczoraj serca. Takie zachowania nie będą akceptowane. Piesek mógł bardzo ucierpieć w wyniku tego czynu – napisał wiceprezydent.

Zwrócił uwagę, że schronisko jest miejscem, w którym można szukać pomocy także wtedy, gdy opiekun znalazł się w trudnej sytuacji i nie jest już w stanie zajmować się swoim zwierzęciem.

– Jeśli nie możesz dalej opiekować się zwierzakiem, przyjdź i porozmawiaj. Nikt nie będzie cię oceniał – zaapelował.

Sprawca jest poszukiwany. Miasto prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Znaczenie mogą mieć nie tylko informacje od świadków, ale również nagrania z kamer przydomowych, które mogły zarejestrować osobę poruszającą się w okolicy schroniska. Informacje można przekazywać na adres: [email protected].

Wychudzona suczka przechodzi badania. Mogło dojść do tragedii

O stanie zwierzęcia poinformowała dyrektorka schroniska Aleksandra Czechowska. Jak przekazała, suczka jest wychudzona i przechodzi badania lekarsko-weterynaryjne. Jej stan ma zostać oceniony również przez biegłego.

– Mogło dojść do uszczerbku na zdrowiu, a nawet i do śmierci tego psa – zaznaczyła dyrektorka.

Na szczęście, według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez fundację Łukasza Litewki, suczka jest bezpieczna i nie doznała poważniejszej krzywdy. Nie zmienia to jednak faktu, że sposób, w jaki została porzucona, mógł doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Pracownicy schroniska zapowiadają, że otoczą ją opieką. Mają nadzieję, że gdy minie stres związany z całym zdarzeniem, uda się znaleźć dla niej odpowiedzialny dom, w którym będzie traktowana z troską i miłością.

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Nie wyrzucaj zwierzęcia jak niepotrzebnej rzeczy

Ta historia jest kolejnym przypomnieniem, że zwierzę nie jest przedmiotem, którego można się pozbyć w dowolny sposób. Żyje, odczuwa strach i ból, a człowiek, który bierze za nie odpowiedzialność, powinien zadbać o jego bezpieczeństwo.

Jeśli opiekun nie może dłużej zajmować się psem, powinien skontaktować się ze schroniskiem lub organizacją pomagającą zwierzętom. W Opolu pracownicy placówki wyraźnie podkreślają, że są gotowi rozmawiać i szukać rozwiązań.

Teraz najważniejsze jest zdrowie suczki i ustalenie, kto dopuścił się tego bulwersującego czynu. Każdy, kto rozpoznaje zwierzę lub ma informacje mogące pomóc w identyfikacji sprawcy, może skontaktować się ze schroniskiem.