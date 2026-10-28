Zakończyła się pierwsza edycja plebiscytu „Ranking Polskich Zamków i Pałaców”, zorganizowanego przez Magazyn Travelist i Polską Organizację Turystyczną.

Pałac w Mosznej został zwycięzcą w dwóch kategoriach: najpiękniejszy pałac oraz najlepszy hotel zamkowo-pałacowy.

Charakterystyczny obiekt posiada 365 pomieszczeń i 99 wież, był planem filmowym, a obecnie funkcjonuje jako hotel.

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Znamy wyniki pierwszego Rankingu Polskich Zamków i Pałaców organizowanego przez Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Pałac w Mosznej odnotował podwójny sukces. Oprócz zwycięstwa w kategorii pałacowej, w której zdobył tytuł najpiękniejszego pałacu, okazał się również numerem jeden w zestawieniu na „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy”.

W tej kategorii hotelowej zdobył aż 24,60 proc. głosów – był to najwyższy udział spośród zwycięzców wszystkich kategorii w całym plebiscycie. Jak podają organizatorzy z Magazynu Travelist, drugie miejsce zajął Zamek Czocha z wynikiem 19,72 proc. głosów, a trzecie – Zamek Janów Podlaski z udziałem 9,94 proc. głosów. W TOP 5 tego zestawienia znalazły się także Hotel Zamek Ryn oraz Zamek Kliczków.

– Pod względem zaangażowania użytkowników Ranking Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist okazał się drugim najpopularniejszym plebiscytem w całej historii naszej redakcji, ustępując jedynie naszemu rekordowemu projektowi sprzed kilku lat. To pokazuje, jak duży potencjał wciąż ma turystyka związana z historią, kulturą i miejscami z charakterem – podkreśla Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

– Pierwsza edycja Rankingu Polskich Zamków i Pałaców pokazała, jak duże zainteresowanie budzi nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe. Zamki, pałace i ruiny są nie tylko świadectwem historii, ale również atrakcyjnymi celami współczesnych podróży, które pozwalają poznawać regiony, ich kulturę i lokalną tożsamość. Cieszymy się, że jako Polska Organizacja Turystyczna mogliśmy zaangażować się w inicjatywę, która w tak szeroki sposób promuje te miejsca i zachęca do odkrywania zarówno najbardziej znanych zabytków, jak i obiektów, które nieraz pozostają poza głównymi szlakami turystycznymi – zwraca uwagę Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pałac w Mosznej był planem filmowym dla kilku produkcji, teraz można w nim zamieszkać

Pierwsza oficjalna wzmianka o pałacu w Mosznej pochodzi z 1845 roku, kiedy to znajdował się w rękach rodziny Seherr-Thoss. Jak wskazują źródła historyczne, prawdziwy rozkwit posiadłości rozpoczął się w 1866 roku, gdy majątek kupił śląski potentat Hubert von Tiele-Winckler. Rezydencja stała się główną siedzibą tego wpływowego rodu.

Najbardziej dramatyczny moment w dziejach obiektu nastąpił jednak w nocy z 2 na 3 czerwca 1896 roku. To wtedy z niewyjaśnionych przyczyn wybuchł pożar, który strawił barokową część budynku. Franz Hubert von Tiele-Winckler natychmiast podjął decyzję o odbudowie, nadając pałacowi jego dzisiejszy, eklektyczny charakter. Powstało skrzydło neogotyckie oraz neorenesansowe, tworząc unikalną kompozycję architektoniczną.

Budowla słynie z niezwykłej symboliki – posiada dokładnie 365 pomieszczeń (tyle, ile dni w roku) oraz 99 wież i wieżyczek. Liczba wież nie była przypadkowa; według lokalnych opowieści ród Tiele-Wincklerów posiadał 99 majątków, a setna wieża oznaczałaby konieczność utrzymywania garnizonu wojskowego.

Po wojnie pałac służył m.in. jako sanatorium oraz Centrum Terapii Nerwic. Dziś mieści się tu luksusowy hotel i restauracja. Niezwykły klimat obiektu docenili filmowcy. Kręcono tu filmy pt.: "Test pilota Pirxa", "Lubię nietoperze", "Piggate", "Zamiana", "Zemsta dr La Morte", "Daas", "Brigitte Bardot cudowna", "Konopacka. Walka o złoto" i "W szachu. Ostatnia rozgrywka".

Poniżej galeria zdjęć pałacu w Mosznej.

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