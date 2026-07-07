Wypadek z udziałem trzech pojazdów. Sześć osób trafiło do szpitala. W akcji helikopter

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-07 16:45

Sześć osób trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w poniedziałek po południu w rejonie Głubczyc. Na drodze wojewódzkiej nr 416 zderzyły się trzy pojazdy, a dwie z poszkodowanych osób musiały zostać przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja prowadzi szczegółowe śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Groźny wypadek w rejonie Głubczyc

Policjanci z Głubczyc wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w poniedziałek, 6 lipca na drodze wojewódzkiej nr 416, pomiędzy miejscowościami Sucha Psina i Boguchwałów. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie siedem osób.

Szóstka uczestników zajścia, z uwagi na poniesione obrażenia, trafiła do szpitali. 

Do wypadku doszło około godziny 14:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Hyundaiem, z nieustalonych na ten moment przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając w bok prawidłowo poruszającego się pojazdu marki Audi. Następnie czołowo zderzył się z kolejnym samochodem marki Audi.

Śmigłowce LPR w akcji

W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie siedem osób. Sześć osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitali, z czego dwie zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głubczyccy funkcjonariusze przez kilka godzin prowadzili oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia, zabezpieczając ślady i dowody na miejscu wypadku. Obecnie trwa ustalanie przyczyn wypadku i wskazanie na winnych tego dramatycznego zajścia. 

Wypadek na trasie. 6 osób w szpitalach - zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia: 

Wrak czarnego auta z rozbitą maską i szybą po wypadku pod Głubczycami. O zdarzeniu przeczytasz na Eska Opole.
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