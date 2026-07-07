Wypadek z udziałem trzech pojazdów. Sześć osób trafiło do szpitala. W akcji helikopter

Groźny wypadek w rejonie Głubczyc

Policjanci z Głubczyc wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w poniedziałek, 6 lipca na drodze wojewódzkiej nr 416, pomiędzy miejscowościami Sucha Psina i Boguchwałów. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie siedem osób.

Szóstka uczestników zajścia, z uwagi na poniesione obrażenia, trafiła do szpitali.

Do wypadku doszło około godziny 14:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Hyundaiem, z nieustalonych na ten moment przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając w bok prawidłowo poruszającego się pojazdu marki Audi. Następnie czołowo zderzył się z kolejnym samochodem marki Audi.

Śmigłowce LPR w akcji

W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie siedem osób. Sześć osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitali, z czego dwie zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głubczyccy funkcjonariusze przez kilka godzin prowadzili oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia, zabezpieczając ślady i dowody na miejscu wypadku. Obecnie trwa ustalanie przyczyn wypadku i wskazanie na winnych tego dramatycznego zajścia.

Wypadek na trasie. 6 osób w szpitalach - zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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