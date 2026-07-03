25-letni Karol B. odpowie za uwięzienie i molestowanie 11-latki. Do sądu przyszedł z mamą

11-letnia Patrycja uciekła do dorosłego mężczyzny. Ogłoszono child alert

W maju ubiegłego roku sprawą zaginięcia 11-latki żyła cała Polska. Dziewczynka zniknęła bez śladu 13 maja. Miała wrócić do domu po wizycie u dziadków, ale tak się nie stało. Sytuacja wydawała się bardzo poważna, dlatego policja natychmiast wszczęła poszukiwania.

Ze względu na uzasadnione podejrzenie uprowadzenia i zagrożenia życia dziecka, zdecydowano się na uruchomienie procedury child alert. Do akcji poszukiwawczej włączyła się cała policja w kraju. Wizerunek dziewczynki błyskawicznie obiegł media, jednak przez prawie dwie doby nikt nie potrafił określić jej miejsca pobytu.

Przełom w sprawie nastąpił 15 maja, kiedy funkcjonariuszom udało się odnaleźć dziewczynkę. Okazało się, że 11-latka, zmanipulowana przez Karola B. w internecie, samodzielnie udała się do jego miejsca zamieszkania. Dotarła do Żor przez Gliwice pociągiem. Niestety, mężczyzna miał wobec niej złe zamiary. Dziewczynka została przez niego uwięziona i była molestowana seksualnie.

Koszmar dziewczynki zakończył się, kiedy policjanci zatrzymali Karola B. w miejscu jego pracy w powiecie wodzisławskim. Następnie udali się z nim do jego mieszkania, gdzie odnaleźli przerażoną 11-latkę. Dziewczynka szybko wróciła pod opiekę rodziny.

Mężczyzna po aresztowaniu usłyszał zarzuty związane z bezprawnym przetrzymywaniem i molestowaniem małoletniej.

W sądzie Karol B. pojawił się z matką

Po przeszło roku od tamtych wydarzeń, Karol B. pojawił się w strzeleckim sądzie rejonowym. Mężczyzna nie przebywa już w areszcie i na posiedzenie przygotowawcze przyjechał ze swoją matką. Oskarżenia pod jego adresem pozostają niezmienione.

Sędzia Piotr Srebnicki wyznaczył początek procesu na 21 sierpnia. Karol B. wyraził chęć złożenia wyjaśnień przed sądem. Planowane jest przesłuchanie 13 osób na dwóch terminach rozpraw, wśród nich znajdą się bliscy ofiary i oskarżonego, a także policjanci i pracownicy szkoły. Sąd zapozna się również z zebranymi w trakcie śledztwa materiałami multimedialnymi.

W ciągu kilku najbliższych tygodni powinna zapaść decyzja w sprawie wniosku obrony o utajnienie procesu.

Tak wyglądały poszukiwania 11-letniej Patrycji

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Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki