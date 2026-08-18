Najmłodszy poseł w Polsce

Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już wszystkie głosy w wyborach parlamentarnych 2023. Wiadomo już, kto dostał się do Sejmu, także z województwa opolskiego. Wśród nich jest Adam Gomola. To najmłodszy poseł w Polsce. 24-letni Ślązak, działacz społeczny i przedsiębiorca uzyskał 21 923 głosów. W Okręgu 21 mandat posła uzyskali:

Tomasz Siemoniak, KO Witold Zembaczyński, KO Tomasz Kostuś, KO Rajmund Miller, KO Danuta Jazłowiecka, KO Janusz Kowalski, PiS Katarzyna Czochara, PiS Marcin Ociepa, PiS Paweł Kukiz, PiS Adam Gomola, Trzecia Droga Marcelina Zawisza, Nowa Lewica Włodzimierz Skalik, Konfederacja

Kim jest Adam Gomola?

Adam Gomola jest wnukiem "polskiego króla", jak nazywano przed wojną Jana Gomolę. Był słynnym działaczem narodowościowym Związku Polaków w Niemczech, walczącym o autonomię, a potem powstańcem śląskim i więźniem KL Buchenwald.

Adam Gomola mieszka w Gogolinie. Jest działaczem społecznym, ekonomistą, przedsiębiorcą. "Współtworzę lokalną firmę, która zapewnia zatrudnienie 30 mieszkańcom Opolszczyzny" - pisze o sobie Adam Gomola. Firma zajmuje się sprzedażą techniki grzewczej i instalacji sanitarnych oraz fotowoltaiki.

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej. Zna język angielski, niemiecki i hiszpański.

Gdy miał 15 lat postanowił zostać najmłodszym sędzią piłkarskim i już po kilku latach prowadził mecze najwyższych krajowych klas rozgrywkowych.

Działalność polityczną rozpoczął w partii Polska 2050 i został jej rzecznikiem w Opolu. Po zawiązaniu koalicji wyborczej z PSL otrzymał 1. miejsce na liście Trzeciej Drogi i zdobył mandat poselski.

Adam Gomola skąd pochodzi?

Adam Gomola pochodzi z Gogolina, miasta w powiecie krapkowickim na Opolszczyźnie. Jest dumnym Ślązakiem wychowanym na styku kultur, gdzie zawsze mówiło się po polsku i niemiecku.

Z tego względu już zapowiedział, że będzie się starał o uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz Ślązaków za grupę etniczną.

Opolszczyzna to moja mała ojczyzna, jestem dumnym mieszkańcem Gogolina w powiecie krapkowickim. Zostałem wychowany u styku różnych kultur i zawsze będę postrzegał to jako moje szczęście. Zadbam, by nikt więcej z powodu niemieckich fobii nie brał na zakładników moich współobywateli i przywrócę finansowanie nauki języka, którego pozbawionych zostało blisko 30 tysięcy dzieci na Opolszczyźnie - mówi Adam Gomola.

Program Adama Gomoli jest jasny. Adam Gomola od dawna krytykuje rozdawnictwo publicznych pieniędzy, na pierwszym miejscu stawia inwestycje w środki transportu zbiorowego oraz miejsca mieszkań dla młodych, aby powstrzymać ich odpływ z województwa opolskiego. Wśród celów wymienia równość płci i walkę z ubóstwem menstruacyjnym. "Nikt nie powinien wybierać między higieną a posiłkiem, dlatego w przyszłej kadencji doprowadzę do powstania różowej skrzyneczki w każdej szkole" - mówi.