Najmłodszy poseł w Polsce
Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już wszystkie głosy w wyborach parlamentarnych 2023. Wiadomo już, kto dostał się do Sejmu, także z województwa opolskiego. Wśród nich jest Adam Gomola. To najmłodszy poseł w Polsce. 24-letni Ślązak, działacz społeczny i przedsiębiorca uzyskał 21 923 głosów. W Okręgu 21 mandat posła uzyskali:
- Tomasz Siemoniak, KO
- Witold Zembaczyński, KO
- Tomasz Kostuś, KO
- Rajmund Miller, KO
- Danuta Jazłowiecka, KO
- Janusz Kowalski, PiS
- Katarzyna Czochara, PiS
- Marcin Ociepa, PiS
- Paweł Kukiz, PiS
- Adam Gomola, Trzecia Droga
- Marcelina Zawisza, Nowa Lewica
- Włodzimierz Skalik, Konfederacja
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Kim jest Adam Gomola?
Adam Gomola jest wnukiem "polskiego króla", jak nazywano przed wojną Jana Gomolę. Był słynnym działaczem narodowościowym Związku Polaków w Niemczech, walczącym o autonomię, a potem powstańcem śląskim i więźniem KL Buchenwald.
Adam Gomola mieszka w Gogolinie. Jest działaczem społecznym, ekonomistą, przedsiębiorcą. "Współtworzę lokalną firmę, która zapewnia zatrudnienie 30 mieszkańcom Opolszczyzny" - pisze o sobie Adam Gomola. Firma zajmuje się sprzedażą techniki grzewczej i instalacji sanitarnych oraz fotowoltaiki.
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej. Zna język angielski, niemiecki i hiszpański.
Gdy miał 15 lat postanowił zostać najmłodszym sędzią piłkarskim i już po kilku latach prowadził mecze najwyższych krajowych klas rozgrywkowych.
Działalność polityczną rozpoczął w partii Polska 2050 i został jej rzecznikiem w Opolu. Po zawiązaniu koalicji wyborczej z PSL otrzymał 1. miejsce na liście Trzeciej Drogi i zdobył mandat poselski.
Adam Gomola skąd pochodzi?
Adam Gomola pochodzi z Gogolina, miasta w powiecie krapkowickim na Opolszczyźnie. Jest dumnym Ślązakiem wychowanym na styku kultur, gdzie zawsze mówiło się po polsku i niemiecku.
Z tego względu już zapowiedział, że będzie się starał o uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz Ślązaków za grupę etniczną.
Opolszczyzna to moja mała ojczyzna, jestem dumnym mieszkańcem Gogolina w powiecie krapkowickim. Zostałem wychowany u styku różnych kultur i zawsze będę postrzegał to jako moje szczęście. Zadbam, by nikt więcej z powodu niemieckich fobii nie brał na zakładników moich współobywateli i przywrócę finansowanie nauki języka, którego pozbawionych zostało blisko 30 tysięcy dzieci na Opolszczyźnie - mówi Adam Gomola.
Program Adama Gomoli jest jasny. Adam Gomola od dawna krytykuje rozdawnictwo publicznych pieniędzy, na pierwszym miejscu stawia inwestycje w środki transportu zbiorowego oraz miejsca mieszkań dla młodych, aby powstrzymać ich odpływ z województwa opolskiego. Wśród celów wymienia równość płci i walkę z ubóstwem menstruacyjnym. "Nikt nie powinien wybierać między higieną a posiłkiem, dlatego w przyszłej kadencji doprowadzę do powstania różowej skrzyneczki w każdej szkole" - mówi.