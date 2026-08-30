W niedzielny poranek doszło do niezwykle niebezpiecznego wypadku na drodze krajowej nr 11. W rejonie miejscowości Kostów w powiecie kluczborskim kierowca pojazdu dostawczego zjechał z trasy i wbił się w drzewo. W wyniku potężnego uderzenia konstrukcja auta uległa całkowitemu rozerwaniu.

Na miejsce zadysponowano służby. Okazało się, że w zniszczonym samochodzie znajdował się wyłącznie kierujący.

- Zdarzenie drogowe DK11 dnia 30.08.2026r. o godz. 08:25 W pobliżu miejscowości Kostów doszło do zdarzenia drogowego- samochód dostawczy z nieustalonej przyczyny zjechał z drogi i uderzył w drzewo

- taką informację przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Obecni na miejscu ratownicy zajęli się rannym mężczyzną, który ostatecznie został przetransportowany do szpitala. Obecnie nie wiadomo jeszcze, dlaczego pojazd zjechał z drogi. Sprawę bada policja.

Utrudnienia na DK11. Ruch odbywa się wahadłowo

Osoby jadące drogą krajową nr 11 napotkają na problemy. Przejazd w miejscu wypadku wciąż jest uturdniony.

- Na czas prowadzonych działań ruch odbywa się wahadłowo, więc kierowcy mogą spodziewać się utrudnień

- poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. W akcję ratowniczą oraz sprzątanie miejsca zdarzenia zaangażowano znaczne siły.

- Do działań zadysponowano: JRG Kluczbork, OSP Byczyna, OSP Kostów, PRM, Policja

- czytamy w komunikacie.

Służby proszą kierowców o zachowanie rozwagi i dostosowanie tempa jazdy do aktualnych warunków na trasie.