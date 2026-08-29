W zalesionym terenie w pobliżu Kędzierzyna-Koźla dokonano tragicznego odkrycia. W piątek, około godziny 18:30 przechodzący tamtędy mężczyzna zauważył ludzkie zwłoki i natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Policjanci pod nadzorem prokuratury zabezpieczyli teren i zaczęli gromadzić dowody. Funkcjonariusze są pewni, że w tym miejscu rozegrał się dramat, a odnaleziona osoba została zamordowana.

Kędzierzyn-Koźle. Śledczy potwierdzają przestępstwo

Kryminalni reprezentujący miejscową jednostkę oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu prowadzili działania dochodzeniowe do bardzo późnych godzin. Już w sobotę od samego rana wznowiono szczegółowe przeszukiwanie terenu. Mundurowi stawiają sobie za główny cel znalezienie maksymalnej ilości śladów kryminalistycznych, co ma doprowadzić ich do zatrzymania osoby odpowiedzialnej za tę zbrodnię.

- Wiem, że pan prokurator potwierdził, że doszło do zabójstwa, mogę też to potwierdzić. Wczoraj około godz. 18:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spacerowicz na terenie zalesionego kompleksu w pobliżu Kędzierzyna-Koźla znalazł ciało kobiety. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z Kędzierzyna, jak i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zabezpieczali wszelkie ślady. Czynności wykonywaliśmy pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych. Dziś zostały one wznowione. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej śladów, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Trwają też czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy tego zdarzenia

- taką informację w rozmowie z dziennikiem "Super Express" przekazała asp. Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Prokuratura w Opolu ujawnia nowe fakty w sprawie zbrodni

Dziennikarze stacji TVN24 donoszą, że służby zdołały wstępnie określić personalia zamordowanej i zbadać jej rany. Rzecznik opolskiej Prokuratury Okręgowej, prokurator Stanisław Bar, poinformował w wywiadzie dla tego serwisu informacyjnego, że na ciele zamordowanej zidentyfikowano ślady po minimum trzech brutalnych uderzeniach.

- Z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz oględziny samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej trzy ciosy - w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony

- oświadczył na łamach stacji TVN24 prokurator Stanisław Bar pełniący funkcję rzecznika w Prokuraturze Okręgowej w Opolu.

Udało się też ustalić, że ofiarą jest osoba zamieszkująca pobliskie osiedle. Ze wstępnych założeń dochodzeniowców wynika, że tragiczne zdarzenie miało miejsce, gdy poszkodowana spacerowała z psem.

- Wiemy, że ciało należy do mieszkanki pobliskiego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa

- takie makabryczne szczegóły przekazał reporterom TVN24 prokurator Stanisław Bar.

Śledczy zaznaczają, że wstępna ocena zwłok wyklucza na ten moment motyw napaści seksualnej. Policjanci badają obszar, w którym odnaleziono ofiarę, wykorzystując lepszą widoczność za dnia, by odszukać ewentualne przedmioty należące do sprawcy i rzetelnie zabezpieczyć miejsce zbrodni.

Wokół sprawy pojawiły się również nieoficjalne doniesienia dotyczące obrażeń ofiary. Portal opolska360.pl poinformował o informacjach, według których ciało kobiety mogło zostać w szczególnie brutalny sposób okaleczone.

- Informacje z nieoficjalnych źródeł wskazują, że sprawca mógł okrutnie okaleczyć ofiarę. Część doniesień mówi wprost o pociętym ciele zmarłej. Policjanci i prokuratura zachowują ostrożność i nie potwierdzają tych doniesień. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę zgonu

- taki fragment można przeczytać na łamach lokalnego serwisu opolska360.pl.

Decydujące znaczenie w tym zagadkowym dochodzeniu będą miały ustalenia płynące z zaplanowanej autopsji, którą wykona doświadczony lekarz patomorfolog. To właśnie specjalistyczne badanie w zakładzie medycyny sądowej wskaże bezpośredni powód zgonu i rzuci światło na dokładny przebieg zdarzenia.