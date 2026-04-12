Kluczowa obwodnica zostanie zamknięta. Kierowców czekają spore utrudnienia

Utrudnienia w woj. opolskim. Zamknięcie obwodnicy Poborszowa

Już niedługo rozpoczną się roboty drogowe na kluczowych trasach w województwie opolskim. Zmiany dotyczą drogi krajowej nr 45 na obwodnicy Poborszowa i fragmentu drogi krajowej nr 46, prowadzącego od obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. Jak przekazała opolska GDDKiA, modernizacja obejmie łącznie około 3,5 kilometra tras. Roboty wystartują w połowie kwietnia i potrwają do końca maja. Największe komplikacje czekają zmotoryzowanych w Poborszowie, bo tamtejsza obwodnica zostanie w całości wyłączona z użytku na czas prac. Pojazdy będą kierowane przez centrum Poborszowa. Z kolei na trasie między Grabinem a Jakubowicami zrezygnowano z całkowitego zamykania drogi. W tym miejscu kierowcy spotkają się z ruchem wahadłowym, który będzie wdrażany stopniowo, w zależności od aktualnego postępu robót.

Wymiana nawierzchni i odtworzenie oznakowania na opolskich drogach

Zakres prac obejmuje wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni. GDDKiA przypomina, że tego rodzaju inwestycje są konieczne ze względu na naturalne zużycie nawierzchni. Całkowity koszt modernizacji obu odcinków wyniesie około 5 milionów złotych, co stanowi typowy budżet dla tego typu remontów na krótszych fragmentach tras krajowych. Wyznaczone objazdy i zmieniona organizacja ruchu mogą wpłynąć na wydłużenie czasu podróży. W miarę możliwości warto z wyprzedzeniem przemyśleć trasę i rozważyć drogi alternatywne. Obecne prognozy zakładają, że prace zostaną skończone zgodnie z harmonogramem do końca maja. Do tego czasu należy spodziewać się wspomnianych utrudnień.

