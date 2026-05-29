Na tych studiach stworzysz algorytmy AI. To przyszłościowy kierunek

Sztuczna inteligencja zmienia świat

Sztuczna inteligencja wpływa dziś na niemal każdą branżę - od biznesu i finansów, przez medycynę, aż po przemysł i nowe technologie. Systemy AI pomagają analizować dane, automatyzować procesy i podejmować decyzje szybciej oraz skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nic więc dziwnego, że specjaliści w tej dziedzinie należą obecnie do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Studia na kierunku sztuczna inteligencja to tym samym jeden z najlepszych wyborów, jaki mogą podjąć obecnie młode osoby.

Sztuczna inteligencja - studia I stopnia w Opolu

Politechnika Opolska postanowiła stworzyć na uczelni zupełnie nowy kierunek o nazwie Sztuczna Inteligencja. Program studiów skupia się na praktycznych kompetencjach związanych z projektowaniem i rozwijaniem inteligentnych systemów. Studenci nauczą się m.in.:

tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji,

analizy danych i budowania modeli predykcyjnych,

projektowania systemów wykorzystywanych w praktyce,

pracy z uczeniem maszynowym i deep learningiem,

analizy tekstu, obrazu i sygnałów,

wykorzystania NLP oraz computer vision.

Taki kierunek studiów będzie dobrym wyborem szczególnie dla osób, które:

interesują się nowymi technologiami,

lubią matematykę i logiczne myślenie,

chcą rozumieć mechanizmy działania AI,

myślą o pracy przy innowacyjnych projektach,

szukają zawodu odpornego na automatyzację.

Zarobki w branży AI

Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją należą do najlepiej wynagradzanych ekspertów technologicznych. Na start można zarabiać ok. 7–12 tys. zł brutto. Po zdobyciu doświadczenia: ok. 12–20 tys. zł brutto, a w zaawansowanych rolach AI i data science: nawet 20–30 tys. zł brutto i więcej.