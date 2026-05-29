Na tych studiach stworzysz algorytmy AI. To przyszłościowy kierunek

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-29 1:40

Sztuczna inteligencja już dziś zmienia sposób działania firm, medycyny i nowoczesnych technologii. Coraz więcej uczelni stawia więc na kierunki związane z AI, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy. Taką decyzję podjęła również Politechnika z Opola, która prowadzi właśnie rekrutację na studia stacjonarne I stopnia.

Edukacja w 2026 roku. Co warto studiować i czy studia faktycznie są potrzebne?

i

Autor: Freepik.com

Sztuczna inteligencja zmienia świat

Sztuczna inteligencja wpływa dziś na niemal każdą branżę - od biznesu i finansów, przez medycynę, aż po przemysł i nowe technologie. Systemy AI pomagają analizować dane, automatyzować procesy i podejmować decyzje szybciej oraz skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nic więc dziwnego, że specjaliści w tej dziedzinie należą obecnie do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Studia na kierunku sztuczna inteligencja to tym samym jeden z najlepszych wyborów, jaki mogą podjąć obecnie młode osoby. 

Polecany artykuł:

Najtańsze kurorty nad Bałtykiem. Tu nie wydasz fortuny

Sztuczna inteligencja - studia I stopnia w Opolu

Politechnika Opolska postanowiła stworzyć na uczelni zupełnie nowy kierunek o nazwie Sztuczna Inteligencja. Program studiów skupia się na praktycznych kompetencjach związanych z projektowaniem i rozwijaniem inteligentnych systemów. Studenci nauczą się m.in.:

  • tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji,
  • analizy danych i budowania modeli predykcyjnych,
  • projektowania systemów wykorzystywanych w praktyce,
  • pracy z uczeniem maszynowym i deep learningiem,
  • analizy tekstu, obrazu i sygnałów,
  • wykorzystania NLP oraz computer vision.

Taki kierunek studiów będzie dobrym wyborem szczególnie dla osób, które:

  • interesują się nowymi technologiami,
  • lubią matematykę i logiczne myślenie,
  • chcą rozumieć mechanizmy działania AI,
  • myślą o pracy przy innowacyjnych projektach,
  • szukają zawodu odpornego na automatyzację.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów

studia
Galeria zdjęć 9

Zarobki w branży AI

Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją należą do najlepiej wynagradzanych ekspertów technologicznych. Na start można zarabiać ok. 7–12 tys. zł brutto. Po zdobyciu doświadczenia: ok. 12–20 tys. zł brutto, a w zaawansowanych rolach AI i data science: nawet 20–30 tys. zł brutto i więcej.

QUIZ. Wymysł AI czy rzeczywistość? Sprawdź się w pojedynku ze sztuczną inteligencją
Pytanie 1 z 10
Czy istniała wojna trwająca 38 minut?
Studia
sztuczna inteligencja