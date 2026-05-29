Na tych studiach stworzysz algorytmy AI. To przyszłościowy kierunek

Sztuczna inteligencja zmienia świat
Sztuczna inteligencja wpływa dziś na niemal każdą branżę - od biznesu i finansów, przez medycynę, aż po przemysł i nowe technologie. Systemy AI pomagają analizować dane, automatyzować procesy i podejmować decyzje szybciej oraz skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nic więc dziwnego, że specjaliści w tej dziedzinie należą obecnie do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Studia na kierunku sztuczna inteligencja to tym samym jeden z najlepszych wyborów, jaki mogą podjąć obecnie młode osoby.
Sztuczna inteligencja - studia I stopnia w Opolu
Politechnika Opolska postanowiła stworzyć na uczelni zupełnie nowy kierunek o nazwie Sztuczna Inteligencja. Program studiów skupia się na praktycznych kompetencjach związanych z projektowaniem i rozwijaniem inteligentnych systemów. Studenci nauczą się m.in.:
- tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji,
- analizy danych i budowania modeli predykcyjnych,
- projektowania systemów wykorzystywanych w praktyce,
- pracy z uczeniem maszynowym i deep learningiem,
- analizy tekstu, obrazu i sygnałów,
- wykorzystania NLP oraz computer vision.
Taki kierunek studiów będzie dobrym wyborem szczególnie dla osób, które:
- interesują się nowymi technologiami,
- lubią matematykę i logiczne myślenie,
- chcą rozumieć mechanizmy działania AI,
- myślą o pracy przy innowacyjnych projektach,
- szukają zawodu odpornego na automatyzację.
Zarobki w branży AI
Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją należą do najlepiej wynagradzanych ekspertów technologicznych. Na start można zarabiać ok. 7–12 tys. zł brutto. Po zdobyciu doświadczenia: ok. 12–20 tys. zł brutto, a w zaawansowanych rolach AI i data science: nawet 20–30 tys. zł brutto i więcej.