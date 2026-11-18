Nawet 19 tys. zł miesięcznie. Takiej pracy szukają w woj. opolskim

Interesująca oferta pojawiła się w Centralnej Bazie Ofert Pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Pracodawca poszukuje osoby na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego. Proponowane wynagrodzenie wynosi od 17 tys. do 19 tys. zł brutto miesięcznie. Zatrudnienie ma odbywać się na podstawie umowy o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze godzin.

Miejscem wykonywania pracy są Chrósty w województwie opolskim. Firma oferuje zatrudnienie w systemie zmianowym, od poniedziałku do piątku. Co istotne, w ogłoszeniu przewidziano tylko jedno wolne stanowisko, dlatego zainteresowani nie powinni zwlekać ze zgłoszeniem swojej kandydatury.

Nie wymagają nawet wykształcenia podstawowego

Jednym z najbardziej interesujących szczegółów ogłoszenia są wymagania dotyczące wykształcenia. Pracodawca nie oczekuje od kandydatów ukończenia konkretnej szkoły. Dopuszczane jest nawet wykształcenie niepełne podstawowe. Nie oznacza to jednak, że do tej pracy można zgłosić się bez żadnego przygotowania.

Najważniejsze są odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe. Osoby zainteresowane stanowiskiem muszą posiadać prawo jazdy kategorii C+E, kartę kierowcy oraz wpis kodu 95 w prawie jazdy. Wymagane jest również co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy jako kierowca samochodu ciężarowego, a także aktualne badania lekarskie.

Na czym będzie polegać praca?

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna przede wszystkim za przewóz towarów w transporcie międzynarodowym. Do jej zadań należeć będzie realizowanie wyznaczonych tras, dostarczanie ładunków, a także dbanie o powierzony pojazd i sprzęt.