Owca na torach zablokowała przejazd pociągu Polregio

Ten niecodzienny incydent wydarzył się 2 listopada na trasie łączącej Opole z Komprachcicami. Skład Polregio, który zmierzał ze stacji Opole Główne w kierunku Nysy, zaraz za przystankiem Chmielowice musiał zmierzyć się z nietypowym utrudnieniem. Okazało się, że bezpośrednio po torowisku spacerowała owca, blokując dalszy przejazd.

Maszynista zachował się zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, od razu redukując prędkość i zgłaszając problem dyżurnemu ruchu. Zwierzę nie miało jednak zamiaru zejść z torowiska. W rezultacie pociąg przez kilka kilometrów jechał bardzo wolno tuż za maszerującą przed nim owcą.

Polregio publikuje nagranie z kabiny maszynisty

Przewoźnik udostępnił wideo nagrane z perspektywy kabiny maszynisty. Kamera zarejestrowała moment, w którym skład toczy się krok w krok za zwierzęciem blokującym szlak. Chociaż cały obrazek może wydawać się zabawny, dla pracowników kolei stanowił on niezwykle poważne wyzwanie organizacyjne.

Ze względu na to, że linia kolejowa nr 287 jest na tym fragmencie jednotorowa, incydent błyskawicznie zaburzył rozkład jazdy. Przez spacerujące zwierzę opóźnienia odnotowały trzy pociągi Polregio, a konsekwencje zdarzenia dotknęły także podróżnych czekających na kolejnych przystankach.

Zwierzęta na torach powodują opóźnienia

- Takie sytuacje mogą wydawać się zabawne, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego są bardzo poważne. Każda przeszkoda na torach wymaga natychmiastowej reakcji maszynisty i stosowania odpowiednich procedur. A to oznacza opóźnienia, które później przenoszą się na kolejne połączenia – podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik prasowy Polregio.

Z danych przekazanych przez przewoźnika wynika, że w bieżącym roku zwierzęta hodowlane doprowadziły do opóźnień pociągów już 23 razy. Kolejarze mierzą się na szlakach nie tylko z dziką zwierzyną, ale też z brakiem właściwego nadzoru nad inwentarzem domowym.

- Kolej to system naczyń połączonych. Nawet pozornie niegroźny incydent na jednym odcinku może mieć wpływ na ruch pociągów na wielu sąsiednich liniach. Dlatego apelujemy do właścicieli zwierząt o właściwe zabezpieczanie gospodarstw i pilnowanie swoich stad – mówi Karol Jakubowski.

Kolejarze apelują do właścicieli zwierząt

Przedstawiciele spółki zwracają uwagę, że obecność zwierząt na torowisku bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu załogi pociągu oraz pasażerów. Zderzenie składu z większym osobnikiem może mieć bardzo groźne następstwa, dlatego każdy taki przypadek wymusza zachowanie maksymalnej ostrożności przez obsługę.

Choć incydent pod Opolem zakończył się tylko zmianami w rozkładzie jazdy i ciekawym filmem z kabiny, problem pozostaje aktualny. Pracownicy kolei zaznaczają, że tego typu sytuacje zdarzają się dość często i nierzadko niosą ze sobą ryzyko znacznie poważniejszych wypadków.

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