Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Pomiary przeprowadzone na lokalnych stacjach pokazują, że stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Zwiększona dynamika wiatru i umiarkowana temperatura sprawiają, że zanieczyszczenia z dymu czy spalin nie gromadzą się przy ziemi, lecz ulatują w wyższe partie atmosfery. To idealne warunki do tego, by zaplanować aktywność na świeżym powietrzu. Mieszkańcy mogą bez przeszkód wietrzyć swoje domy oraz mieszkania, a także wybrać się na dłuższy spacer czy trening biegowy po parku. Dzisiejsza aura sprzyja naszemu układowi oddechowemu, dlatego warto spędzić przynajmniej chwilę poza domem.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć bieżący poziom czystości powietrza, warto odnieść pomiary do oficjalnych wytycznych. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowa norma bezpieczeństwa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei dopuszczalny poziom roczny dla pyłu PM2.5 ustalono na 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo, aby średnia dobowa dla PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³). Oto szczegółowe wyniki zarejestrowane w stolicy regionu:

Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 6.8 µg/m³ (indeks pyłu: Bardzo dobry), co stanowi niecałe 14% dopuszczalnej normy dobowej. Z kolei stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło poziom 4.1 µg/m³, co również mieści się z dużym zapasem w rygorystycznych zaleceniach dobowych WHO.

Wszystkie zarejestrowane wartości utrzymują się znacznie poniżej progów ostrzegawczych, co potwierdza wyjątkowo dobrą jakość powietrza w całym mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna mieszanka dymu, spalin samochodowych i wilgoci, która przypomina gęstą, toksyczną mgłę. Powstaje najczęściej wtedy, gdy z domowych pieców i kominów wydobywa się dym ze spalanego węgla czy drewna, a brak wiatru sprzyja jego gromadzeniu się tuż przy powierzchni ziemi. Zawarte w nim drobinki brudu mogą wnikać głęboko do naszych płuc i krwiobiegu, wywołując kaszel lub obniżając odporność. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed planowanym spacerem lub aktywnością fizyczną na dworze, by chronić siebie i najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie