Tragiczna śmierć młodego kajakarza. Poruszające pożegnanie Bartka: „Płyń dalej”

Odejście zaledwie 18-letniego Bartka wstrząsnęło nie tylko jego rodziną oraz przyjaciółmi, ale także całym środowiskiem sportowym, z którym był związany od lat.

To z Bartkiem zaczynała się historia naszej sekcji młodzieżowej i na zawsze pozostanie jej częścią - napisali przedstawiciele klubu.

Poruszające pożegnanie sportowca zamieścili w sieci działacze AZS KU Politechniki Opolskiej, wspominając jego radosne usposobienie. Zapamiętali go jako zawsze uśmiechniętego kolegę, który wnosił do zespołu mnóstwo optymizmu i nikomu nie odmawiał pomocy.

Będzie nam go bardzo brakowało - przyznali.

Mimo że w kwietniu bieżącego roku nastolatek zakończył regularne treningi w barwach opolskiej drużyny, wciąż pozostawał w niej bardzo ciepło widziany. Członkowie zespołu zapewniają, że pamięć o wspólnych startach, ćwiczeniach i zbudowanych relacjach przetrwa na zawsze.

Śmiertelny wypadek między Zagwiździem a Grabicami. Zginęło dwóch 18-latków

Do tej tragicznej w skutkach katastrofy drogowej doszło w sobotę, 24 października, około godziny 1.45 w nocy. Na zalesionej trasie łączącej miejscowości Zagwiździe i Grabice w województwie opolskim samochód marki Volkswagen wypadł z drogi. Autem jechało czterech młodych ludzi w wieku 17 i 18 lat, a pojazd z potężnym impetem rozbił się na przydrożnym drzewie.

Skutki tego uderzenia okazały się katastrofalne dla podróżujących. Jeden z 18-letnich pasażerów poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, natomiast drugi nastolatek zmarł w drodze do placówki medycznej. Wypadek przeżyli 18-letni kierowca oraz trzeci z pasażerów, którzy zostali przetransportowani do opolskich szpitali.

W miejscu tragedii czynności pod nadzorem prokuratora prowadzili funkcjonariusze policji. Mundurowi dokonali szczegółowych oględzin i zabezpieczyli ślady niezbędne do wyjaśnienia przyczyn dramatu. Wiadomo, że prowadzący pojazd 18-latek był trzeźwy i usłyszał już zarzuty.

Pogrzeb 18-letniego Bartka z AZS KU Politechniki Opolskiej. Kiedy ostatnie pożegnanie?

Członkowie AZS KU Politechniki Opolskiej skierowali wyrazy współczucia do rodziców, brata oraz wszystkich krewnych zmarłego chłopaka. Przedstawiciele organizacji zaznaczyli, że w tym niezwykle bolesnym czasie łączą się w myślach z rodziną tragicznie zmarłego Bartka.

Ostatnie pożegnanie nastoletniego kajakarza zaplanowano na sobotę, 31 października 2026 roku na cmentarzu Opole–Półwieś. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą o godzinie 14 w tamtejszej nowej kaplicy, skąd ciało Bartka zostanie odprowadzone do grobu.

Władze klubu przekazały również specjalną prośbę rodziców zmarłego dotyczącą przebiegu uroczystości. Rodzina apeluje do żałobników o nieskładanie kondolencji oraz o towarzyszenie im w ciszy i skupieniu, prosząc jednocześnie o pełne uszanowanie tej decyzji.

Opublikowany przez opolski klub wpis zamykają niezwykle emocjonalne słowa skierowane bezpośrednio do zmarłego 18-latka.

Bartku, płyń dalej - niech po drugiej stronie czekają na Ciebie spokojna woda i kolejne zwycięskie wyścigi. W historii naszego klubu i w naszych sercach zawsze będziesz miał swoje miejsce. Nie zapomnimy - napisali przedstawiciele AZS KU Politechniki Opolskiej.