Opolskie zoo połączy dwa różne jaguary. Są z tego samego gatunku. Ale mają inne umaszczenie sierści. Samica Yana - jest czarna, a samiec Yuma - tradycyjny, cętkowany.

- One są tego samego gatunku i bez problemu możemy je połączyć. Samica jest czarna, melanistyczna, czyli jest to gen recesywny i zobaczymy jakich małych doczekamy się z tego mariażu. Nasi koledzy z warszawskiego zoo mieli bardzo podobną sytuację. Urodziły im się aż 4 mioty "kociaków", wszystkie były czarne - mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.

Jak też zapewnia przyszli rodzice są już gotowi do randek.

- Mamy już wyniki badań jaguarów. Są zdrowe. Czeka je jeszcze tylko szczepienie i będą mogli zacząć randkowanie. Jak obserwujemy, pomimo tego, że są na dwóch osobnych wybiegach to są bardzo za sobą. Obserwują siebie bacznie. Ale samce potrafią być mało czułe, więc mamy obawy, że mogą sobie zrobić krzywdę - dodaje Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.

Małe jaguary pojawią się w opolskim zoo prawdopodobnie wczesnym latem. Ale jakiego koloru będą miały umaszczenie? To się dopiero okaże.