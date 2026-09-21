Pan młody zabił pannę młodą dzień po ślubie? Ciosy siekierą w Skorogoszczy!

Tragedia dzień po ślubie. 41-letnia kobieta nie żyje, jej mąż zatrzymany

Horror w gminie Lewin Brzeski, panna młoda zabita tuż po ślubie, zatrzymano pana młodego! Zgłoszenie o awanturze domowej w Skorogoszczy wpłynęło do służb w niedzielę po godz. 4 rano. Na miejsce przyjechali policjanci. W domu znaleźli ciało 41-letniej kobiety. W związku z jej śmiercią funkcjonariusze z Lewina Brzeskiego i Brzegu zatrzymali 47-letniego męża kobiety.

Jak podaje „Fakt”, para była razem od kilkunastu lat, a w sobotę wzięła ślub. Do tragedii doszło więc podczas pierwszej nocy po zawarciu małżeństwa. Według gazety policję miała wezwać nastoletnia córka pary.

Kobieta zginęła od ciosów siekierą? Makabryczne odkrycie po weselu w Skorogoszczy

„Fakt” informuje, powołując się na swoje ustalenia, że kobieta miała zginąć od ciosów siekierą. Policja oficjalnie nie potwierdziła jednak, że właśnie to narzędzie było przyczyną jej śmierci. Śledczy zabezpieczyli na miejscu liczne ślady i dowody, w tym narzędzia, które mogły zostać użyte podczas zdarzenia.

Według informacji „Faktu” 47-latek w chwili zatrzymania był pod silnym wpływem alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu. Dalsze czynności z jego udziałem mają zostać przeprowadzone po wytrzeźwieniu.

Sprawą zajmuje się prokuratura. Śledczy będą analizować zabezpieczone dowody oraz zeznania świadków. Dopiero na tej podstawie zapadnie decyzja o ewentualnym przedstawieniu 47-latkowi zarzutów.

Ciało 41-latki zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Badanie ma pomóc ustalić dokładną przyczynę śmierci kobiety i obrażenia, których doznała.

Sonda Byłeś/aś kiedyś świadkiem przemocy domowej? Tak Nie Nie pamiętam

Jak dobrze znasz Opole? Pytanie 1 z 10 Jakie było pierwsze kino w przedwojennym Opolu (na początku XX w.)? Kino Odra Kino w hotelu Forms Kino Central Lichtspiele Następne pytanie