Zaginął 17-letni Serhii. Policja prosi kierowców z Opola o pomoc

Komenda Miejska Policji w Opolu prowadzi poszukiwania 17-letniego Serhii Nevmerzhytskyiego. Nastolatek 17 września 2026 roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną ani znajomymi. Ślad po nastolatku zaginął.

Policjanci zwrócili się o pomoc do mieszkańców Opola oraz kierowców, którzy tego dnia przemieszczali się po mieście. Szczególnie ważne mogą być nagrania pochodzące z wideorejestratorów i okolicznych kamer.

Policja wskazuje konkretne ulice. Każde nagranie może być ważne

Funkcjonariusze proszą osoby, które w czwartek, 17 września w godzinach od 7:30 do 11:00 poruszały się samochodami w rejonie ulic Wiejskiej, Pużaka, Sosnkowskiego, Ozimskiej oraz osiedla Armii Krajowej, o sprawdzenie zapisów z kamer samochodowych.

Nawet jeśli kierowca nie zwrócił wówczas uwagi na nic niepokojącego, nagranie może pomóc policjantom w ustaleniu trasy, którą poruszał się zaginiony.

Osoby posiadające takie materiały proszone są o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Powolnego 1. Można również zadzwonić pod numer 47 864 25 45 i przekazać znaczące w sprawie informacje.

Zaginieni z terenu województwa śląskiego. Szukają ich rodziny:

21

Tak wygląda zaginiony 17-latek z Opola

Serhii Nevmerzhytskyi ma 176 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i waży około 70 kg. Ma krótkie, ciemne blond włosy oraz niebieskie oczy.

W chwili zaginięcia był ubrany cały na czarno.

Policja apeluje także do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje dotyczące miejsca pobytu nastolatka. Każda informacja może być przekazana funkcjonariuszom Komisariatu II Policji w Opolu pod numerem 47 864 26 25 lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112.