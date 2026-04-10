Pogoda w Opolu w weekend 10-12 kwietnia

Mieszkańcy Opola mogą liczyć na suchy weekend, bo prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Kluczowym trendem na najbliższe dni będzie jednak stopniowy wzrost temperatury. Chociaż na niebie pojawi się sporo chmur, to każdy dzień przyniesie odczuwalne ocieplenie, szczególnie w ciągu dnia. Wiatr przez cały weekend utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie.

Chłodny początek weekendu w piątek

Piątek, 10 kwietnia, będzie najzimniejszym dniem weekendu. Noc z czwartku na piątek przyniesie lekki przymrozek, a temperatura spadnie do około -1°C. W ciągu dnia termometry w Opolu wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a wiatr powieje z prędkością około 3 m/s. Mimo braku opadów, warto mieć przy sobie cieplejsze ubranie.

Sobota przyniesie ocieplenie

W sobotę pogoda w Opolu wyraźnie się poprawi pod względem temperatury. Noc będzie już bez przymrozków, ze wskazaniami termometrów na poziomie około 3 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do około 12°C. Niestety, słońca będzie niewiele, ponieważ prognozowane jest duże zachmurzenie. Prędkość wiatru pozostanie bez większych zmian i wyniesie blisko 3 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem

Kulminacja ocieplenia nastąpi w niedzielę, 12 kwietnia. To będzie najlepszy dzień weekendu w Opolu, z temperaturą maksymalną sięgającą niemal 14 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą w okolicach 2-3 stopni. Podobnie jak w sobotę, na niebie dominować będą chmury. Wiatr nie zmieni swojego charakteru, wciąż będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Pomysł na weekend bez deszczu

Brak opadów i stopniowo rosnąca temperatura zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po miejskich parkach lub rekreację w plenerze, ponieważ parasole na pewno nie będą potrzebne. Warto jednak pamiętać o zmiennej temperaturze – poranki i wieczory pozostaną chłodne, dlatego cieplejsza kurtka może się przydać, zwłaszcza w piątek. Mimo pochmurnego nieba, pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather

Jacek Magiera nie żyje. Jan Tomaszewski wstrząśnięty