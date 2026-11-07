Polacy wskazali najpiękniejsze pałace w Polsce. Niektóre wyglądają jak z bajki

Ranking Polskich Zamków i Pałaców

Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną stworzył ranking polskich zamków i pałaców. Dzięki niemu dowiadujemy się, które obiekty tego typu w Polsce są uznawane za najpiękniejsze. Wiemy już, jakie zamki wygrały plebiscyt, a więcej pisaliśmy o tym tutaj: Najpiękniejsze zamki w Polsce. Wyglądają jak z bajek Disneya!. Teraz więc warto dowiedzieć się, jakie pałace zostały okrzyknięte tymi najpiękniejszymi.

Najpiękniejsze pałace w Polsce

Które pałace w Polsce są najpiękniejsze? Internauci oddali tysiące głosów i wybrali!

Najpiękniejszy polski pałac

I miejsce – Moszna Zamek – 15,77%

II miejsce – Muzeum – Zamek w Łańcucie – 14,70%

III miejsce – Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – 11,72%.

Poza podium znalazło się jeszcze wiele innych perełek, a pełną listę wraz ze zdjęciami znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ranking polskich pałaców 2026

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Zamek w Mosznej liderem rankingu

Choć nazwa obiektu wskazuje na zamek, to obiekt w Mosznej jest w zasadzie pałacową rezydencją stylizowaną na zamek. Aż 99 wież, 365 pokoi, przynajmniej 3 różne style architektoniczne i bajkowy klimat zachwycają. Pałac w Mosznej znajduje się jedynie 35 km od Opola, więc jeśli wybieracie się do tego miasta, warto zaplanować również wycieczkę do Mosznej!

Co ciekawe, w pałacu w Mosznej dawnie mieściło się Centrum Terapii Nerwic, więc osoby, które miały problemy tego typu mogły liczyć na powrót do zdrowia w iście wyjątkowych i pięknych warunkach.