Pościg i strzały pod Olesnem. Kierowca BMW staranował radiowóz i uciekł

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek około godziny 12.00 w miejscowości Wysoka pod Olesnem. Zwykła kontrola drogowa szybko zamieniła się w dynamiczny pościg wymagający zaangażowania wszystkich lokalnych służb. Poszukiwany mężczyzna nadal pozostaje nieuchwytny.

Cała sytuacja rozpoczęła się w momencie, gdy policyjny patrol nadał sygnały nakazujące zatrzymanie samochodu marki BMW. Siedzący za kierownicą mężczyzna zlekceważył jednak polecenia mundurowych i zaczął gwałtownie uciekać. Gdy policjanci podjęli próbę zajechania mu drogi, uciekinier z premedytacją uderzył w oznakowany radiowóz.

Pościg w Wysokiej koło Olesna. Policjanci użyli broni służbowej

W obliczu zagrożenia mundurowi zdecydowali się na sięgnięcie po broń służbową. W pierwszej kolejności policjanci oddali strzał ostrzegawczy w powietrze, jednak nie skłoniło to mężczyzny do zaprzestania ucieczki. Wówczas funkcjonariusze zaczęli strzelać bezpośrednio w stronę oddalającego się samochodu.

Nawet użycie broni przez mundurowych nie powstrzymało kierowcy, któremu ostatecznie udało się uciec.

Mundurowi oddali strzały w kierunku pojazdu, w tym jeden ostrzegawczy. Kierowca jednak zdołał odjechać - potwierdziła w rozmowie z reporterem Eski Ewelina Karpińska z opolskiej policji.

Policyjna obława za kierowcą BMW. Funkcjonariusze znaleźli porzucony samochód

Bezpośrednio po tym incydencie zarządzono szeroko zakrojoną obławę. Zaledwie kilkanaście minut później funkcjonariusze natrafili w pobliżu na porzucone BMW należące do sprawcy. Pojazd trafił w ręce techników kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady pozwalające na ustalenie tożsamości kierowcy oraz możliwych pasażerów.

Okoliczne tereny są obecnie dokładnie przeszukiwane przez liczne siły policyjne wspierane przez psy tropiące. Funkcjonariusze zwracają się z pilnym apelem do osób posiadających jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do zatrzymania uciekiniera, prosząc o niezwłoczny kontakt z najbliższym komisariatem lub zgłoszenie sprawy pod numerem alarmowym 112.

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