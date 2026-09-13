Policjanci nie wrócili ze służby. Zginęli podczas zabezpieczania wyścigu kolarskiego

Do tragedii doszło 13 września 1996 roku. Józef Kula i Kazimierz Knoblich wykonywali wówczas zadania związane z zabezpieczeniem wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Obaj policjanci zginęli w wypadku samochodowym.

Podinspektor Józef Kula miał 44 lata. Służbę rozpoczął 14 grudnia 1974 roku jako milicjant-kontroler w kompanii ruchu drogowego Komendy Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Opolu. Ukończył Szkołę Ruchu Drogowego MO w Piasecznie oraz Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. W 1991 roku zdobył tytuł magistra administracji w Akademii Spraw Wewnętrznych.

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Przez 22 lata był związany z pionem ruchu drogowego. Pracował w strukturach komendy miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej w Opolu, przechodząc drogę od milicjanta-kontrolera do specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Przełożeni wielokrotnie wyróżniali go za osiągnięcia i postawę w służbie.

Aspirant sztabowy Kazimierz Knoblich w chwili śmierci miał 40 lat. Do Milicji Obywatelskiej wstąpił 7 grudnia 1981 roku. Początkowo pracował jako milicjant-kontroler w grupie ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu.

Po ukończeniu szkoły w Piasecznie został skierowany do Komendy Miejskiej MO w Prudniku. W kolejnych latach kierował grupą ruchu drogowego, a następnie sekcją ruchu drogowego Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Głubczycach. Od 1991 roku pełnił funkcję asystenta w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Policja wspomina obu funkcjonariuszy jako profesjonalnych, sumiennych i odważnych.