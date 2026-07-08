Potężne ciężarówki, koncerty i nocne show. Master Truck Show 2026 przyciągnie tłumy

Nie tylko ciężarówki. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji

Master Truck Show od lat jest świętem miłośników motoryzacji. Na miejscu będzie można zobaczyć setki tuningowanych ciężarówek z Polski i zagranicy, amerykańskie trucki, motocykle, klasyczne samochody, pojazdy specjalistyczne, ratownicze oraz oldtimery. Nie zabraknie również pokazów driftu ciężarówkami, konkursów, stref relaksu, atrakcji dla dzieci i wystaw branżowych.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie tradycyjny Night Light Show, podczas którego ciężarówki rozświetlą teren zlotu tysiącami świateł, tworząc niezwykłe widowisko.

Autor: mastertruck.pl/ Materiały prasowe

Na scenie pojawią się m.in. INESS, Justyna Lubas Folk Show, DJ Marco Marecki, Biały oraz Honker. Wśród gości specjalnych organizatorzy zapowiadają obecność Mariusz Pudzianowski, Dawid Andres oraz Mariusz Grochowski.

Kiedy i gdzie odbędzie się Master Truck Show 2026?

XXII ULTOR Master Truck Show zaplanowano na 17–19 lipca 2026 roku. Areną wydarzenia ponownie będzie lotnisko w Polskiej Nowej Wsi, niedaleko Opola. Co roku impreza przyciąga tysiące odwiedzających oraz właścicieli najbardziej spektakularnych ciężarówek z całej Europy.

Autor: mastertruck.pl/ Materiały prasowe

Gdzie kupić bilety i sprawdzić program?

Aktualny program wydarzenia, informacje o biletach, mapę imprezy oraz wszystkie najnowsze komunikaty organizatorzy publikują na oficjalnej stronie wydarzenia:

Master Truck Show

Jeśli kochasz potężne maszyny, efektownie przerobione ciężarówki i motoryzacyjne widowiska, ten lipcowy weekend zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wakacji.

Autor: mastertruck.pl/ Materiały prasowe

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.