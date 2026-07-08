Wyniki matur 2026 Opole. Jak poradzili sobie opolscy uczniowie?

Wyniki matur Opole 2026. Jaka była zdawalność?

Z oficjalnych danych udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów w Opolu w 2026 roku przystąpiło łącznie 2214 tegorocznych absolwentów. Świadectwo dojrzałości uzyskało ostatecznie 1906 z nich. Oznacza to, że zdawalność matur w Opolu wyniosła 86,09%.

Analiza miejskich i wojewódzkich statystyk to dobry sposób, by ocenić, jak Twój własny wynik plasuje się na tle rówieśników. Pamiętaj jednak, że uczelnie wyższe biorą pod uwagę wyłącznie Twoje indywidualne osiągnięcia procentowe uzyskane na świadectwie maturalnym.

Wyniki matur z przedmiotów podstawowych: Opole

Każdy tegoroczny maturzysta musiał zmierzyć się z trzeba przedmiotami na poziomie podstawowym w formie pisemnej: językiem polskim, matematyką oraz wybranym językiem obcym nowożytnym. W Opolu, podobnie jak w całej Polsce, najchętniej wybieranym językiem obcym był język angielski. Poniżej znajdziesz zestawienie pokazujące liczbę zdających, frekwencję oraz średni wynik dla poszczególnych przedmiotów bazowych:

Język polski: Do egzaminu przystąpiło 2228 osób. Zdało go 94,22% z nich, a średni wynik w skali miasta wyniósł 58,58%.

Do egzaminu przystąpiło 2228 osób. Zdało go 94,22% z nich, a średni wynik w skali miasta wyniósł 58,58%. Matematyka: Z królową nauk zmierzyło się 2225 absolwentów. Egzamin z sukcesem zaliczyło 89,39% uczniów, osiągając średni wynik na poziomie 62,94%.

Z królową nauk zmierzyło się 2225 absolwentów. Egzamin z sukcesem zaliczyło 89,39% uczniów, osiągając średni wynik na poziomie 62,94%. Język angielski: Ten egzamin zdawały w Opolu 2102 osoby. Zdawalność z angielskiego ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie, wynosząc 96,89%, a uśredniony wynik wyniósł imponujące 81,57%.

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Jak wypadły wyniki matur w Opolu z przedmiotów rozszerzonych?

Podczas rekrutacji na studia kluczową rolę odgrywają egzaminy na poziomie rozszerzonym. Warto przypomnieć, że w 2026 roku przedmioty dodatkowe nie posiadały jeszcze minimalnego progu zdawalności (co oznacza, że nie można ich było oblać), dlatego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyłącznie średnie wyniki procentowe zdobyte przez uczniów z danego regionu.

Oto zestawienie pięciu najchętniej wybieranych przedmiotów rozszerzonych przez uczniów z Opola:

Język angielski: Niezmiennie najpopularniejszy przedmiot dodatkowy. W Opolu przystąpiło do niego 1726 osób, a średni wynik wyniósł 70,36%.

Niezmiennie najpopularniejszy przedmiot dodatkowy. W Opolu przystąpiło do niego 1726 osób, a średni wynik wyniósł 70,36%. Matematyka: Rozszerzoną królową nauk zdawało 687 uczniów, którzy uzyskali średnio 37,41%.

Rozszerzoną królową nauk zdawało 687 uczniów, którzy uzyskali średnio 37,41%. Biologia: Do egzaminu z biologii podeszło 514 osób. Ich średni wynik to 44,28%.

Do egzaminu z biologii podeszło 514 osób. Ich średni wynik to 44,28%. Język polski: Ten przedmiot jako rozszerzenie wybrało 509 maturzystów, co przełożyło się na średni wynik równy 45,28%.

Ten przedmiot jako rozszerzenie wybrało 509 maturzystów, co przełożyło się na średni wynik równy 45,28%. Geografia: Z arkuszem z geografii zmierzyły się 472 osoby. Osiągnęły one uśredniony wynik na poziomie 43,48%.

Jeśli masz już swoje oficjalne wyniki i wiesz, w jakim stopniu zgadzają się one ze średnimi danymi dla Twojego miasta, to najlepszy moment na weryfikację harmonogramów rekrutacji na upatrzone kierunki studiów. Powodzenia w procesie rekrutacyjnym!