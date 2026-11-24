Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Najnowsze odczyty pomiarowe wskazują, że stan powietrza w stolicy województwa opolskiego jest dziś bardzo dobry. Umiarkowany wiatr skutecznie rozprasza dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych, dzięki czemu poziom zanieczyszczeń utrzymał się na znikomy poziomie. To doskonały moment na przewietrzenie mieszkań oraz popołudniowy spacer czy aktywność fizyczną w miejskich parkach.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować poranne dane, warto odnieść je do oficjalnych wskaźników Państwowego Monitoringu Środowiska. Dopuszczalna norma dobowa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (według wytycznych WHO bezpieczny poziom dobowy wynosi do 15 µg/m³). Oto szczegółowy odczyt z lokalnego punktu pomiarowego:

Opole, ul. Koszyka (godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 4.7 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 3.5 µg/m³.

Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 wynosi zaledwie 4.7 µg/m³, co odpowiada niecałym 10% dobowej granicy bezpieczeństwa ustalonej przez GIOŚ. Drobinki PM2.5 również utrzymują się na niezwykle niskim poziomie, wielokrotnie niższym niż normy zalecane przez eksperckie organizacje zdrowotne.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje z połączenia wilgoci w powietrzu oraz spalin samochodowych i dymu wydobywającego się z domowych kominów. Gdy brakuje wiatru, te drobne cząsteczki brudu wiszą nisko nad ziemią i trafiają bezpośrednio do naszych płuc. Choć dzisiejsze warunki zachęcają do przebywania na zewnątrz, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli opiekujesz się dziećmi lub seniorami.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie