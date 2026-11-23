Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Pomiary z lokalnych stacji jednoznacznie wskazują, że stan powietrza w Opolu jest dziś bardzo dobry. Choć przy temperaturze bliskiej zera stopni Celsjusza w piecach domowych pali się mocniej, dym z domowych kominów i rur wydechowych nie gromadzi się przy ziemi. Umiarkowany wiatr skutecznie rozdmuchuje wszelkie zanieczyszczenia, dzięki czemu mieszkańcy stolicy województwa opolskiego mogą cieszyć się wyjątkowo czystą atmosferą.

Taka sytuacja sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. To idealna okazja do dłuższego spaceru z dziećmi czy intensywnego treningu na zewnątrz. Warto także wykorzystać dzisiejsze świetne warunki do dokładnego wywietrzenia swoich mieszkań – czyste, rześkie powietrze doskonale odświeży domowe wnętrza.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dzisiejsze odczyty, warto zestawić je z oficjalnymi normami. W Polsce oficjalny dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna GIOŚ to 20 µg/m³ (zalecenia WHO wskazują normę dobową na poziomie 15 µg/m³).

Oto szczegółowe wyniki zarejestrowane przez stację pomiarową w Opolu:

Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 8.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi niecałe 17% dobowego limitu dopuszczalnego przez GIOŚ. Z kolei stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 4.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co również z dużą rezerwą mieści się w dziennych zaleceniach zdrowotnych.

Obydwa wskaźniki pokazują, że stężenie drobnych cząsteczek brudu i pyłu jest obecnie minimalne.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza z dymem wydobywającym się z kominów domowych oraz spalinami samochodowymi. Najczęściej pojawia się w zimowe, bezwietrzne dni, kiedy zanieczyszczenia nie mają jak ulecieć w górę i wiszą tuż nad naszymi głowami. Wdychanie takiego brudnego powietrza drażni drogi oddechowe i szkodzi naszemu sercu. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na dłuższy spacer lub trening, zwłaszcza jeśli opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi lub sam zmagasz się z chorobami płuc.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie