Trzy sceny, jedno doświadczenie
Resonance 2026 to wydarzenie, które stawia na różnorodność brzmień i atmosfer. Trzy zupełnie odmienne przestrzenie - HALLE, RAUM i GTV PARTY BUS - zapewnią uczestnikom szeroki wachlarz muzycznych doznań, pozwalając na swobodne przemieszczanie się między intensywnym basem a intymnym groovem.
HALLE: Serce technologicznego beatu
Główna scena, HALLE, to monumentalna, industrialna przestrzeń, która dzięki oszałamiającym efektom wizualnym od NFS i najlepszemu nagłośnieniu od SLAP, stanie się epicentrum najmocniejszych brzmień. To tutaj wystąpią największe gwiazdy światowej sceny techno oraz czołówka polskiej, gwarantując niezapomniane wrażenia wizualne i dźwiękowe.
Ogłoszeni artyści:
- Private Press
- Tommy Four Seven
- Sept
- Randomer (Rohan Walder)
- BSVN b2b NTCEO
RAUM: Intymność nocnego tańca
Dla tych, którzy pragną zanurzyć się w muzyce i zatracić poczucie czasu, scena RAUM oferuje intymną atmosferę nocnego tańca. To idealne miejsce, by dać się ponieść rytmowi w otoczeniu specjalnie dobranych dźwięków i świateł. RAUM to przestrzeń dla prawdziwych koneserów głębokich, groove’owych brzmień.
Ogłoszeni artyści:
- The Very Polish Cut Outs /DYYUꓵE (Vinyl Only Set)
- Barbara Preisinger
- Maki Polne
GTV PARTY BUS: Mobilna niespodzianka
Najmniejsza, lecz najbardziej nieprzewidywalna scena, GTV PARTY BUS, to mobilny dancefloor, który z pewnością zaskoczy uczestników swoją energią i atmosferą. Ten ruchomy punkt festiwalu to idealne miejsce na nieoczekiwane sety i bliski kontakt z artystami.
Ogłoszeni artyści:
- Noemi Black
- Kuriozum
- Odra Local Heroes
- Saww
- Quite Blue
- Filip Unter
Wsparcie i organizacja
Sukces wydarzenia jest możliwy dzięki wsparciu lokalnych instytucji. Współorganizatorami Resonance 2026 są Urząd Miasta Opole oraz Deutsches Konsulat Oppeln / Konsulat Niemiec w Opolu, co podkreśla międzynarodowy charakter festiwalu i jego znaczenie dla kulturalnej oferty regionu.
Resonance 2026 to więcej niż tylko event. To niezapomniane doświadczenie, które na jedną noc uczyni Opole centrum europejskiej sceny elektronicznej. Nie przegap tej wyjątkowej okazji!
Bilety dostępne są na platformie Kicket.
Więcej informacji oraz bieżące aktualizacje znaleźć można na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku, a także na profilach Resonance PL na Instagramie i Facebooku.