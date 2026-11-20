Trzy sceny, jedno doświadczenie

Resonance 2026 to wydarzenie, które stawia na różnorodność brzmień i atmosfer. Trzy zupełnie odmienne przestrzenie - HALLE, RAUM i GTV PARTY BUS - zapewnią uczestnikom szeroki wachlarz muzycznych doznań, pozwalając na swobodne przemieszczanie się między intensywnym basem a intymnym groovem.

HALLE: Serce technologicznego beatu

Główna scena, HALLE, to monumentalna, industrialna przestrzeń, która dzięki oszałamiającym efektom wizualnym od NFS i najlepszemu nagłośnieniu od SLAP, stanie się epicentrum najmocniejszych brzmień. To tutaj wystąpią największe gwiazdy światowej sceny techno oraz czołówka polskiej, gwarantując niezapomniane wrażenia wizualne i dźwiękowe.

Ogłoszeni artyści:

Private Press

Tommy Four Seven

Sept

Randomer (Rohan Walder)

BSVN b2b NTCEO

RAUM: Intymność nocnego tańca

Dla tych, którzy pragną zanurzyć się w muzyce i zatracić poczucie czasu, scena RAUM oferuje intymną atmosferę nocnego tańca. To idealne miejsce, by dać się ponieść rytmowi w otoczeniu specjalnie dobranych dźwięków i świateł. RAUM to przestrzeń dla prawdziwych koneserów głębokich, groove’owych brzmień.

Ogłoszeni artyści:

The Very Polish Cut Outs /DYYUꓵE (Vinyl Only Set)

Barbara Preisinger

Maki Polne

GTV PARTY BUS: Mobilna niespodzianka

Najmniejsza, lecz najbardziej nieprzewidywalna scena, GTV PARTY BUS, to mobilny dancefloor, który z pewnością zaskoczy uczestników swoją energią i atmosferą. Ten ruchomy punkt festiwalu to idealne miejsce na nieoczekiwane sety i bliski kontakt z artystami.

Ogłoszeni artyści:

Noemi Black

Kuriozum

Odra Local Heroes

Saww

Quite Blue

Filip Unter

Wsparcie i organizacja

Sukces wydarzenia jest możliwy dzięki wsparciu lokalnych instytucji. Współorganizatorami Resonance 2026 są Urząd Miasta Opole oraz Deutsches Konsulat Oppeln / Konsulat Niemiec w Opolu, co podkreśla międzynarodowy charakter festiwalu i jego znaczenie dla kulturalnej oferty regionu.

Resonance 2026 to więcej niż tylko event. To niezapomniane doświadczenie, które na jedną noc uczyni Opole centrum europejskiej sceny elektronicznej. Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

Bilety dostępne są na platformie Kicket.

Więcej informacji oraz bieżące aktualizacje znaleźć można na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku, a także na profilach Resonance PL na Instagramie i Facebooku.