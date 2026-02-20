Rodziny zastępcze w powiecie opolskim potrzebne na już

Rodziny zastępcze potrzebne na już. W powiecie opolskim jest ich ponad sto -mają już pod swoją opieką ponad 140 dzieci. Więcej nie są w stanie przyjąć.

- W ostatnich dniach miałam dwa postanowienia sądu o odebraniu dzieci. I już w jednym przypadku musieliśmy poprosić powiat namysłowski o pomoc i żeby znalazł miejsce dla dziecka. Gdyby teraz pojawiła się taka potrzeba to mielibyśmy problem by zabezpieczyć dziecko - mówi Iwona Rejnhardt, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

W całym województwie jest blisko tysiąc rodzin zastępczych, ponad połowa to rodziny spokrewnione z dzieckiem.

- Dostajemy tak naprawdę z dnia na dzień postanowienia sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej niemowlaków czy starszych dzieci. Teraz bardzo dużo dzieci, które trafia do pieczy, potrzebują natychmiastowej pomocy specjalistów - dodaje Iwona Rejnhardt, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Problem dotyczy wielu regionów. W Polsce jest ponad 36 tysięcy rodzin zastępczych- przebywa w nich ponad 58 tysięcy dzieci.

By zostać rodzicem zastępczym trzeba przejść szkolenie i badania psychologiczne.

Więcej o tym jakie wymogi trzeba spełnić, by zostać rodzicem zastępczym dowiecie się już w poniedziałek (23.02) o 16tej na Dniu Otwartym w PCPR w Opolu.