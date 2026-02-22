Wykolejona lokomotywa pod Opolem! Utrudnienia na kolei

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-02-22 18:52

Lokomotywa elektryczna wykoleiła się na odcinku Opole – Suchy Bór. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Problemy dotyczą przede wszystkim pociągów kursujących między Tarnowskimi Górami a Opolem Głównym. Wprowadzono komunikację zastępczą, a część składów dalekobieżnych może zostać skierowana objazdami.

Wykolejenie lokomotywy pod Opolem. Utrudnienia na trasie Tarnowskie Góry – Opole Główne

Na trasie kolejowej pomiędzy Opolem a Suchym Borem doszło do wykolejenia lokomotywy elektrycznej. Na szczęście nikt nie został ranny. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz policja. Służby zabezpieczają teren i sprawdzają okoliczności zdarzenia. Na razie nie podano oficjalnych informacji dotyczących przyczyn wykolejenia. Według przedstawiciela PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. utrudnienia obejmują trasę Tarnowskie Góry – Opole Główne. To istotne połączenie regionalne i międzywojewódzkie, z którego codziennie korzystają zarówno pasażerowie dojeżdżający do pracy, jak i podróżni przemieszczający się na dłuższych dystansach. Dla pasażerów pociągów Polregio uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Podróżni muszą liczyć się z wydłużeniem czasu przejazdu oraz możliwymi opóźnieniami. W przypadku składów InterCity rozważane jest kierowanie pociągów trasami okrężnymi, co również może wpłynąć na punktualność kursów.

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wszystko zależy od skali uszkodzeń infrastruktury 

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wszystko zależy od skali uszkodzeń infrastruktury oraz od sprawności działań technicznych związanych z ponownym ustawieniem lokomotywy na torach i sprawdzeniem stanu torowiska. Tego typu zdarzenia wymagają dokładnych oględzin, by wykluczyć ryzyko kolejnych incydentów. Służby apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów przewoźników oraz informacji publikowanych na stacjach i w serwisach internetowych. W przypadku podróży na trasie Tarnowskie Góry – Opole Główne warto uwzględnić możliwość opóźnień i odpowiednio zaplanować wyjazd. 

