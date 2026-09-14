Wstrząsająca sprawa na Opolszczyźnie. Ojciec z zarzutami zgwałcenia małoletnich córek

34-latek usłyszał dwa zarzuty dotyczące swoich córek.

Podejrzany został aresztowany i nie przyznaje się do winy.

Sąd Okręgowy utrzymał areszt, mimo zażalenia obrony.

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Podejrzany miał skrzywdzić własne córki

Sprawa dotyczy 34-letniego mężczyzny z powiatu prudnickiego. Jak przekazał „Faktowi” prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, policjanci z Prudnika zatrzymali go 18 sierpnia 2026 roku. Mężczyzna został następnie doprowadzony do sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Prokuratura potwierdziła, że podejrzany usłyszał dwa zarzuty. Pokrzywdzone są jego córki, które w czasie, gdy miało dochodzić do przestępstw, nie ukończyły 15 lat. - Mamy tu do czynienia z kwalifikowaną zbrodnią - powiedział prokurator Stanisław Bar w rozmowie z „Faktem”.

Dwa lata piekła

Według śledczych zarzucane mężczyźnie czyny miały mieć miejsce od 2023 do 2025 roku. Ze względu na dobro dzieci prokuratura nie ujawnia ich wieku ani szczegółów, które mogłyby doprowadzić do ich identyfikacji. Nie wiadomo również, w jakich dokładnie okolicznościach sprawa wyszła na jaw. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura podkreśla jednak, że zgromadzony materiał dowodowy ma wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo, że mężczyzna dopuścił się zarzucanych mu czynów.

Obrona chciała uchylenia aresztu

Obrońcy 34-latka złożyli zażalenie na decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Sprawa została rozpoznana przez Sąd Okręgowy. Sąd utrzymał wcześniejszą decyzję o areszcie. Śledztwo trwa. Prokuratorzy prowadzą kolejne czynności i analizują zebrane dowody. Na tym etapie nie wiadomo, czy w sprawie są również inne osoby pokrzywdzone.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, mogą szukać pomocy u policji i w prokuraturach, placówkach pomocowych, fundacjach i pod telefonami zaufania. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112.

Dzieci i młodzież mogą bezpłatnie i anonimowo skontaktować się z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numerem 800 12 12 12. Działa także Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, dostępny całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Osoby doświadczające przemocy domowej mogą skorzystać z bezpłatnej, całodobowej „Niebieskiej Linii”: 800 120 002. Konsultanci udzielają wsparcia i informacji o dostępnej pomocy.