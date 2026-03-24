17-latek nagrał zabójstwo babci i ojczyma. Prokuratura ujawnia kluczowe wyniki badań

Zabójstwo w Kadłubie. 17-latek opublikował wstrząsające nagranie

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w ostatnich dniach lutego na terenie Kadłuba, małej wsi zlokalizowanej w okolicach Strzelec Opolskich. Do służb dotarło zgłoszenie o krążącym w sieci przerażającym wideo, przedstawiającym prawdopodobnie moment pozbawienia kogoś życia. Gdy mundurowi dotarli pod ustalony adres, natrafili na makabryczny widok, ponieważ ujawniono tam ciała 87-letniej seniorki oraz 38-letniego mężczyzny. Tego samego dnia stróżom prawa udało się ująć ukrywającego się w sąsiedniej miejscowości 17-letniego Łukasza G. Chłopak przyznał się do zamordowania członków własnej rodziny - babci i ojczyma.

Przedstawiciel opolskiej Prokuratury Okręgowej, Stanisław Bar, we wtorek 24 marca przekazał opinii publicznej istotne ustalenia ze śledztwa. Zlecone przez śledczych analizy toksykologiczne wykluczyły, aby w momencie dokonywania zabójstwa młody sprawca był odurzony narkotykami lub pijany. Taki obrót spraw ma ogromne znaczenie dla kolejnych etapów prowadzonego postępowania. W najbliższym czasie 17-latek trafi pod obserwację lekarzy, a w zespole oceniającym jego stan psychiczny znajdzie się także ekspert specjalizujący się w psychiatrii dziecięcej.

Jaką karę poniesie Łukasz G.? Grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia

W przypadku, gdy powołani specjaliści orzekną, iż w trakcie odbierania życia bliskim nastolatek był w pełni poczytalny, sąd może skazać go nawet na 30 lat za kratkami. Prowadzone przez prokuraturę postępowanie charakteryzuje się dużym stopniem skomplikowania, na co wpływa zarówno wyjątkowe bestialstwo samego czynu, jak i fakt, że dopuściła się go osoba niepełnoletnia. Organy ścigania w dalszym ciągu intensywnie pracują nad całkowitym zrekonstruowaniem przebiegu tej niezwykle brutalnej zbrodni.

