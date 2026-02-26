Służby poinformowały o pomyślnym finale zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań nastolatka z Kadłuba. Młody mieszkaniec powiatu strzeleckiego, którego podejrzewa się o dokonanie podwójnego zabójstwa, znajduje się już w rękach mundurowych. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami, podejrzany w chwili zatrzymania nie stawiał oporu i nie posiadał przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów. To koniec akcji, która zelektryzowała lokalną społeczność po ujawnieniu tragedii w jednym z domów jednorodzinnych.

- Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uzyskali informację uzyskali informację na podstawie materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych, że na terenie Polski mogło dojść do zbrodni. Policjanci wykorzystując możliwości techniczne namierzyli, gdzie doszło do tego zdarzenia - przekazał Radiu Eska Piotr Chwastowski z opolskiej policji

Prokuratura ujawnia kulisy zbrodni w Kadłubie

Akcja poszukiwawcza ruszyła natychmiast po tym, jak w miejscu zamieszkania 17-latka natrafiono na zwłoki dwóch osób. Ofiarami makabrycznej zbrodni padli 87-letnia prababcia nastolatka oraz jego ojczym. Śledczy zwracają uwagę na wyjątkową brutalność sprawcy. Prokuratura zdecydowała się przekazać opinii publicznej drastyczne szczegóły dotyczące obrażeń, jakie zadano zamordowanym domownikom.