Makabra na Opolszczyźnie! Policja odkryła cztery ciała w dwóch domach

Aktualizacja, godz. 11:49

Jak dowiedziała się reporterka Radia ESKA, ofiarami w Kadłubie są prababcia oraz ojczym 17-latka. Śledczy potwierdzają makabryczne szczegóły.

- Te oględziny, które wciąż trwają pozwoliły stwierdzić, że ciała ofiar nosiły liczne rany rąbane, cięte. Niewykluczone, że narzędziem zbrodni w tym wypadku była siekiera bądź inne podobne narzędzie - mówi Radiu ESKA prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Z kolei w Sadach pod Niemodlinem policja stoczyła walkę z 29-latkiem. Mężczyzna, przy którym znaleziono zakrwawiony nóż kuchenny, ukrywał się na strychu i stawiał czynny opór podczas zatrzymania.

Aktualizacja, godz. 11:51

Służby zablokowały wjazd do Kadłuba, gdzie jak podaje portal nto.pl trwa wielka obława za 17-latkiem podejrzanym o brutalne zabójstwo ojczyma i starszej kobiety przy użyciu siekiery. W tym samym czasie śledczy badają drugą tragedię w Sadach pod Niemodlinem, gdzie odnaleziono ciała pary z ranami kłutymi - tam zatrzymano już 29-latka.

Wcześniej informowaliśmy:

Policjanci zostali zaalarmowani o makabrycznych odkryciach niemal w tym samym czasie w dwóch różnych lokalizacjach. Służby badają okoliczności tych dramatów, które wstrząsnęły mieszkańcami opolszczyzny.

„Dwa podwójne zabójstwa na Opolszczyźnie. Kryminalni badają teraz okoliczności tragicznych wydarzeń w dwóch miejscowościach”

- relacjonuje Dorota Seń, reporterka Radia Eska. Pierwsza tragedia miał miejsce w powiecie strzeleckim, w miejscowości Kadłub. To właśnie tam, na terenie jednej z posesji jednorodzinnych, funkcjonariusze natknęli się na przerażający widok.

„W Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi w jednym z domów policjanci znaleźli dwa ciała. Mężczyzny i starszej kobiety”

- informuje rozgłośnia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w kręgu zainteresowania śledczych znalazła się bardzo młoda osoba z bliskiego otoczenia zmarłych. Jak donosi reporterka, podejrzenia padają na 17-latka, który dzielił dom z ofiarami.

Obecnie organy ścigania zachowują dużą wstrzemięźliwość w udzielaniu informacji. Nie komentują również nieoficjalnych doniesień dotyczących poszukiwań nastolatka.

Tragedia w gminie Niemodlin. 29-latek podejrzewany o zabójstwo w Sadach

Prawie w tym samym momencie równie dramatyczne sceny rozegrały się w miejscowości Sady, położonej w gminie Niemodlin. Scenariusz wydarzeń był tam łudząco podobny.

„Do drugiego morderstwa doszło w Sadach pod Niemodlinem. Tu również policjanci znaleźli w jednym z domu dwa ciała - również kobiety i mężczyzny”

- przekazuje Radio ESKA. Obrażenia ujawnione na ciałach ofiar świadczą o wyjątkowej agresji sprawcy. Według ustaleń radia, zmarli mieli liczne rany kłute. W tym przypadku reakcja służb była błyskawiczna i zatrzymano już osobę mogącą mieć związek ze sprawą. Reporterka informuje, że prokuratura przesłuchuje 29-letniego mężczyznę, który jest bratem kobiet.

Postępowania w sprawach obu zbrodni są w toku. Na miejscach zdarzeń pracują prokuratorzy oraz technicy kryminalistyki, których zadaniem jest zabezpieczenie śladów i odtworzenie dokładnego przebiegu tych tragicznych wydarzeń.

Będziemy informować o rozwoju sytuacji.