27-latek z Ozimka nagabywał 11-latkę. Jest już w tymczasowym areszcie

27latek od jakiegoś czasu miał się kontaktować z 11latką i groźbami wymuszać na niej podanie do siebie numeru telefonu. O sprawie policję poinformowała zaniepokojona mama dziewczynki. Mężczyzna wypisywał wiadomości do nastolatki za pomocą komunikatorów internetowych. Wiadomości miały mieć seksualne tło. Prokuratura zatrzymała 27latka. Jest teraz w tymczasowym areszcie.

- W Prokuraturze Rejonowej w Opolu Markowi B. przedstawiono zarzuty usiłowania nawiązania kontaktu z małoletnią poniżej 15 roku życia w celu popełnienia występku molestowania seksualnego oraz posiadania pornografii dziecięcej. Na zabezpieczonym od podejrzanego tablecie ujawniono zdjęcia o takiej treści - mówił Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Podejrzany był już karany za podobne przestępstwa. Mężczyzna nie przyznał się. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Wobec Marka B. toczy się tez postępowanie w sprawie włamań i kradzieży.