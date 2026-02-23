Brakuje rąk do pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

„Bez wolontariuszy to sobie nie wyobrażam wsparcia. Wchodzi człowiek ze swoim bagażem doświadczeń, ze swoim życiem i to nie jest tak, że przychodzi po to, żeby trzymać za rękę i tylko słuchać, też zaczyna się otwierać, zaczyna się nawiązywać taka więź między wolontariuszem i seniorem. [...] Odwiedzałam takich seniorów i nawet spisywałam to, co oni mówią o wolontariuszach. To jest po prostu niezwykłe, jak się do siebie zbliżyli ci ludzie, jak ten wolontariusz stał się przyjacielem, kimś bardzo bliskim i chcielibyśmy to rozwijać" – mówiła Małgorzata Kozak, dyrektorka opolskiego MOPR-u.