Brakuje rąk do pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

Każdego dnia ośrodek wspiera blisko 900 osób w pięciu domach dziennego pobytu oraz seniorów i samotnych w ich własnych domach.
„Bez wolontariuszy to sobie nie wyobrażam wsparcia. Wchodzi człowiek ze swoim bagażem doświadczeń, ze swoim życiem i to nie jest tak, że przychodzi po to, żeby trzymać za rękę i tylko słuchać, też zaczyna się otwierać, zaczyna się nawiązywać taka więź między wolontariuszem i seniorem. [...] Odwiedzałam takich seniorów i nawet spisywałam to, co oni mówią o wolontariuszach. To jest po prostu niezwykłe, jak się do siebie zbliżyli ci ludzie, jak ten wolontariusz stał się przyjacielem, kimś bardzo bliskim i chcielibyśmy to rozwijać" – mówiła Małgorzata Kozak, dyrektorka opolskiego MOPR-u.
Wolontariuszem może zostać każdy, kto skończył 18 lat, ma trochę wolnego czasu i chęci do działania. Doświadczenie nie jest potrzebne. Wystarczy zgłosić się do opolskiego MOPR-u i zadeklarować gotowość do pomocy.