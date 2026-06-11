54-latek skatowany przez znajomych pod Opolem. Zostawili go na klatce schodowej

Dramat w powiecie kluczborskim. 54-latek brutalnie pobity na klatce schodowej

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 5 na 6 czerwca w jednym z bloków na terenie powiatu kluczborskiego. Spotkanie czterech mężczyzn zakończyło się brutalnym atakiem. Po wybuchu kłótni trzech uczestników rzuciło się na 54-latka, zadając mu ciosy pięściami i kopiąc go po głowie.

Po pobiciu sprawcy porzucili ciężko rannego mężczyznę na klatce schodowej i oddalili się z miejsca zdarzenia. Nieprzytomnego 54-latka odnalazła jego partnerka. Kobieta natychmiast zawiadomiła służby ratunkowe. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

- Kryminalni z Kluczborka natychmiast przystąpili do działania. Na podstawie pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych informacji oraz zabezpieczonych śladów, policjanci szybko wytypowali i zatrzymali trzech mężczyzn mogących mieć związek z przestępstwem. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu kluczborskiego w wieku 34, 44 i 53 lat. Śledczy przedstawili im zarzuty – informują policjanci z Opola.

Agresorzy z powiatu kluczborskiego z zarzutami. Najsurowsza kara dla 34-latka

Najsurowsze konsekwencje mogą spotkać 34-latka, któremu przedstawiono zarzut pobicia skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu ofiary. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za ten czyn grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności. Zarzuty związane z udziałem w pobiciu usłyszał również 44-letni mieszkaniec powiatu.

- Wobec niego na czas trwającego postępowania zastosowano dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Z kolei 53-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności – dodają mundurowi.

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