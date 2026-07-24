Zginął, gdy zmieniał koło na A4. Prokuratura pilnie apeluje do kierowców

Tragiczny wypadek na A4. Śmierć przy wymianie koła

Do zdarzenia doszło w środę 15 lipca 2026 roku, krótko przed godziną 22:00. Na 250. kilometrze autostrady A4 w stronę Wrocławia, w okolicach węzła Gogolin, zatrzymała się ciężarówka. Kierowca zjechał na pas awaryjny ze względu na uszkodzoną oponę. Kiedy mężczyzna próbował wyciągnąć zapasowe koło ze schowka po lewej stronie pojazdu, najechał na niego inny samochód. Prowadzący auto nie zatrzymał się i odjechał, nie udzielając pomocy poszkodowanemu.

Utrudnienia na trasie. Policja na miejscu zdarzenia

Służby ratunkowe szybko dotarły w rejon węzła Gogolin. Przez wiele godzin na jezdni w kierunku Dolnego Śląska występowały ogromne utrudnienia w ruchu drogowym, a droga była całkowicie zamknięta. Funkcjonariusze opolskiej policji prowadzili czynności śledcze pod nadzorem prokuratora, gromadząc niezbędne ślady na miejscu tragedii.

- Autostrada w kierunku Wrocławia była zablokowana przez parę godzin. Policjanci pod nadzorem prokuratora przez ten czas wykonywali na miejscu czynności procesowe. Funkcjonariusze przeprowadzili oględzin miejsca zdarzenia oraz pojazdu, zabezpieczali ślady i dowody. Wszystko po to, by ustalić okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku

- informowała policja w Opolu.

Sprawca wypadku na A4 jest poszukiwany

Obecnie śledczy próbują ustalić tożsamość sprawcy. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich opublikowała komunikat, w którym prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały zdarzenie lub posiadają przydatne informacje. Z ustaleń wynika, że auto, którym uciekł kierowca, prawdopodobnie nosi widoczne ślady uszkodzeń po potrąceniu mężczyzny.

- Prokuratura zwraca się do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje pozwalające ustalić pojazd, który potrącił pokrzywdzonego, oraz osobę nim kierującą, aby przekazały swą wiedzę organom ścigania. Prawdopodobnym jest, że pojazd sprawcy potrącenia posiada uszkodzenia powstałe wskutek zdarzenia

- podkreślił prokurator Stanisław Bar, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zgłoszenia w sprawie wypadku. Apel do świadków

Każdy szczegół, nawet ten, który wydaje się nieistotny, może pomóc w rozwiązaniu tej sprawy i zatrzymaniu kierowcy.

- W sprawie tej kontaktować się można z Prokuraturą Rejonową w Strzelcach Opolskich (tel. nr 774427500, e-mail: [email protected]) lub Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach (tel. nr 47 862 65 03), względnie każdą inną jednostką prokuratury lub Policji na terenie kraju

- podsumował rzecznik, zachęcając do kontaktu ze służbami.