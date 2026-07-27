Nie żyje 4-letnia dziewczynka. Policja zatrzymała matkę

W niedzielę 26 lipca 2026 roku służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu krążenia u małego dziecka. Jak przekazał lokalny serwis „Prosto z Opolskiego”, na miejsce natychmiast zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czteroletnią dziewczynkę przetransportowano do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, jednak mimo walki lekarzy o jej życie, dziecka ostatecznie nie udało się uratować.

Funkcjonariusze zatrzymali 27-letnią matkę zmarłego dziecka. Dziennikarze „Nowej Trybuny Opolskiej” ustalili, że kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu i miała w organizmie 1,5 promila. Dokładne okoliczności dramatu pozostają na razie niejasne, ponieważ śledczy na wczesnym etapie odmawiają przekazywania jakichkolwiek szczegółów z toczącego się postępowania.

- Na ten moment nie udzielamy żadnych informacji. Jesteśmy na etapie ustalania okoliczności zdarzenia – przekazała w rozmowie z NTO Maria Kostrzewa-Jelonek, pełniąca obowiązki zastępcy Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich.