Bestialski atak na 12-latkę. Napastnik uciekł, policja prowadzi poszukiwania!

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 29 sierpnia w Kędzierzynie-Koźlu, w rejonie osiedla Piast. Jak przekazało Radio Eska Opole, 12-letnia dziewczynka miała zostać zaatakowana przez nieznanego mężczyznę.

Według ustaleń policji napastnik miał grozić dziecku narzędziem przypominającym nóż. Następnie miał doprowadzić dziewczynkę do innej czynności seksualnej. 12-latka zdołała się uwolnić i powiadomiła służby.

Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby – relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu.

Na szczęście dziewczynce nic się nie stało. Policjanci prowadzą poszukiwania sprawcy i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Śledczy muszą przy tym zachować szczególną ostrożność ze względu na wiek pokrzywdzonej. Kluczowe będzie przesłuchanie dziecka, które zgodnie z procedurą odbędzie się przed sądem rodzinnym, w obecności psychologa.

Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny. I to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa. I to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe – dodaje Ewelina Karpińska.

Dzień wcześniej zamordowano kobietę

Do zdarzenia doszło zaledwie dzień po brutalnej zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. W piątek (28 sierpnia), w lasku w rejonie osiedla Żabieniec, zamordowana została kobieta.

Policja na razie nie łączy obu spraw. Śledczy prowadzą postępowania dotyczące obu zdarzeń i ustalają ich dokładne okoliczności.