W niedzielę po południu Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wydała pilny komunikat dotyczący sprawy śmierci 49-letniej mieszkanki Kędzierzyna-Koźla. Funkcjonariusze apelują do kierowców, którzy przebywali we wskazanym czasie i miejscu na terenie miasta, o przekazanie ewentualnych nagrań z wideorejestratorów, które mogłyby pomóc w rozwikłaniu zagadki.

- Opolscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w sprawie zabójstwa 49-letniej kobiety, do którego doszło 28 sierpnia 2026 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Śledczy zwracają się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w dniu 28 sierpnia 2026 r. w godz. 14.00 do godz 20.00 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu centrum handlowego Odrzańskie Ogrody o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu i przekazanie nagrań z kamer samochodowych!

- czytamy w oficjalnym apelu opolskich mundurowych.

Gdzie przekazywać nagrania z wideorejestratorów?

Śledczy proszą o pilny kontakt osoby posiadające materiały wideo z kamer samochodowych lub takie, które dostrzegły niepokojące zdarzenia w wymienionych lokalizacjach.

Kontakt do śledczych:

Wydział Kryminalny KWP Opole

Telefon: 47 864 22 02

E-mail: [email protected]

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu: Przypadkowy spacerowicz znalazł ciało

Do makabrycznego znaleziska doszło w piątek po południu. Około godziny 18:30 osoba spacerująca w zalesionej części Kędzierzyna-Koźla natrafiła na zwłoki kobiety i od razu powiadomiła odpowiednie służby. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali mundurowi z Kędzierzyna-Koźla i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pod okiem prokuratora.

- Wczoraj około godz. 18:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spacerowicz na terenie zalesionego kompleksu w pobliżu Kędzierzyna-Koźla znalazł ciało kobiety. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z Kędzierzyna, jak i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zabezpieczali wszelkie ślady. Czynności wykonywaliśmy pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych. Dziś zostały one wznowione. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej śladów, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia. Trwają też czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy tego zdarzenia

- powiedziała w sobotę dziennikarzom "Super Expressu" asp. Ewelina Karpińska, reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

Nowe fakty w sprawie śmierci 49-latki: Prokuratura ujawnia szczegóły

Śledczy podali już pierwsze, szokujące informacje na temat tragedii. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, prokurator Stanisław Bar poinformował, że 49-letnia ofiara zginęła od przynajmniej trzech uderzeń.

- Z udziałem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz oględziny samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej trzy ciosy - w tym dwa powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony

- wyjaśnił na antenie TVN24 prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że zmarła kobieta była mieszkanką jednego ze znajdujących się w pobliżu osiedli. Jedna z wersji branych pod uwagę przez śledczych zakłada, że do napaści doszło podczas spaceru ofiary z psem.

- Wiemy, że ciało należy do mieszkanki pobliskiego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa

- potwierdził prokurator Stanisław Bar w rozmowie z TVN24.

Prokuratorzy odrzucili wstępnie motyw na tle seksualnym. Postępowanie jest w toku, a mundurowi pokładają duże nadzieje w nagraniach wideo od kierowców, które mogłyby doprowadzić do ujęcia sprawcy.