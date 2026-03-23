Atak pseudokibiców w Skoroszycach. Przerwany mecz B klasy

Spokojna atmosfera meczu B klasy w Skoroszycach została gwałtownie przerwana w sobotę 14 marca około godziny 16.00. Na teren stadionu wtargnęła grupa zamaskowanych mężczyzn, którzy wywołali panikę wśród zawodników i kibiców. Agresorzy skupili swój atak na jednej osobie, ścigając ją w kierunku ławki rezerwowych. Gdy w obronie uciekającego stanął 51-letni mężczyzna, sam stał się celem napaści, został przewrócony i kopnięty, doznając obrażeń ręki. Sprawcy ataku natychmiast po zdarzeniu uciekli z miejsca.

Szybkie zatrzymanie sprawców napaści. Działania policji z Nysy

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, po otrzymaniu zgłoszenia o awanturze, niezwłocznie rozpoczęli intensywne działania. Na podstawie zebranych na miejscu informacji oraz relacji świadków, policjanci szybko wytypowali osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem. Skuteczne czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w pobiciu. Zatrzymani to młodzi mieszkańcy regionu w wieku 21 i 25 lat, którzy trafili do policyjnego aresztu w celu dalszych wyjaśnień.

Zarzuty prokuratorskie i zakaz stadionowy dla chuliganów

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Rejonowej w Nysie na przedstawienie zatrzymanym poważnych zarzutów. Młodszy z nich, 21-latek, będzie odpowiadał za udział w pobiciu, naruszenie nietykalności cielesnej oraz posiadanie środków odurzających. Jego 25-letni kompan usłyszał zarzut udziału w pobiciu, a oba te czyny zakwalifikowano jako występki o charakterze chuligańskim. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz dotkliwy zakaz stadionowy. Służby podkreślają, że stadionowa agresja zawsze spotka się ze stanowczą i surową reakcją.

Źródło: Policja.pl