Zderzenie ciężarówki na A4. Trasa w stronę Wrocławia zamknięta

Na opolskim odcinku autostrady A4 miało miejsce niebezpieczne zdarzenie drogowe. Pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg, w okolicach 207. kilometra, samochód ciężarowy uderzył w bariery oddzielające pasy ruchu. Konsekwencją tego wypadku jest całkowite zablokowanie przejazdu w kierunku Wrocławia. Na miejscu interweniują odpowiednie służby ratunkowe, a podróżujący muszą uzbroić się w cierpliwość z powodu znacznych utrudnień.

Objazdy wyznaczone przez opolską policję. Zjedź na węźle Opole Zachód

Z uwagi na zablokowanie autostrady, służby policyjne zorganizowały objazdy. Kierowcy podążający do Wrocławia proszeni są o opuszczenie A4 na węźle Opole Zachód i kontynuowanie podróży drogą krajową nr 94. W sieci pojawił się oficjalny apel funkcjonariuszy z Opola w tej sprawie.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem ciężarowym mężczyzna, z nieustalonej na ten moment przyczyny wjechał w bariery energochłonne. Jezdnia jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazd przez wezeł Opole Zachód. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Apelujemy o rozsądek i ostrożność na drodze. Prosimy o wybieranie alternatywnych tras oraz o stosowanie się do poleceń służb pracujących nadal na miejscu

- poinformowali opolscy policjanci.

Kiedy koniec utrudnień na A4 w opolskim?

Służby działające w miejscu wypadku ostrzegają, że neutralizacja jego skutków zajmie sporo czasu. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że potrwa to co najmniej kilka godzin. Dokładniejsze prognozy przedstawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Według ich szacunków, normalny ruch na odcinku od Węzła Opole Zachód do Węzła Brzeg powinien zostać przywrócony około 10:30. Do tego momentu zaleca się wybieranie innych dróg.