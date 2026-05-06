Horror w powiecie nyskim. Syn zamienił życie ojca w piekło

Jak ustalili śledczy, gehenna 68-letniego mężczyzny trwała od dłuższego czasu. Jego 33-letni syn, będąc pod wpływem alkoholu, regularnie wszczynał domowe awantury. Ich celem stawał się senior, nad którym syn znęcał się fizycznie i psychicznie, używając wulgarnych słów, poniżając go i grożąc mu pobiciem oraz śmiercią. Niestety na przemocy psychicznej się nie kończyło, ponieważ agresor szarpał, popychał i uderzał ojca pięściami, a w skrajnych przypadkach kopał go i podduszał.

Szybka reakcja policji i prokuratury. 33-latek trafił do aresztu

Interwencja policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nysie położyła kres dramatowi seniora. Funkcjonariusze zatrzymali agresywnego 33-latka, który trafił prosto do policyjnej celi. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy był na tyle mocny, że pozwolił na postawienie mu zarzutów dotyczących znęcania się nad osobą najbliższą oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratury i policji, sąd w Nysie zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy, czyli tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy.

Przemoc domowa to przestępstwo. Nie bądź obojętny, reaguj!

Sprawa z powiatu nyskiego pokazuje, że przemoc domowa to poważne przestępstwo, które często rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. Ofiary niejednokrotnie boją się prosić o pomoc z powodu wstydu lub strachu przed eskalacją agresji ze strony oprawcy. Policja apeluje, aby nie być obojętnym na krzywdę innych i przypomina, że brak reakcji tylko potęguje poczucie bezkarności sprawcy. Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, skontaktuj się z dzielnicowym, najbliższą jednostką policji lub instytucjami pomocowymi, ponieważ jedno zgłoszenie może uratować komuś zdrowie lub życie.

Źródło: Policja.pl

