Ryszard Zembaczyński nie żyje. Były prezydent Opola zmarł po ciężkiej chorobie

Nie żyje Ryszard Zembaczyński. Samorządowiec z Opola miał 77 lat

Po zmaganiach z długą i ciężką chorobą, 7 maja 2026 roku odszedł Ryszard Zembaczyński. Miał 77 lat. Tragiczna wiadomość obiegła media społecznościowe następnego dnia, w piątkowy poranek. Informację o odejściu znanego lokalnego polityka oficjalnie potwierdził na swoim profilu Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.

"Zmarł Ryszard Zembaczyński - wieloletni Prezydent Opola, Wojewoda Opolski i samorządowiec, który przez lata współtworzył nasze miasto oraz region. Był jednym z symboli opolskiego samorządu i człowiekiem mocno zaangażowanym w sprawy mieszkańców oraz życie publiczne naszego miasta. Miał w sobie spokój i kulturę rozmowy, które zawsze budziły szacunek. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Ryszarda Zembaczyńskiego składam najszczersze wyrazy współczucia" - napisał na Facebooku.

Ryszard Zembaczyński rządził Opolem przez trzy kadencje

Zmarły samorządowiec przez dziesięciolecia pozostawał jednym z najpopularniejszych polityków w regionie. Urodzony w 1948 roku działacz swoją ścieżkę zawodową rozpoczął jeszcze w PRL. W 1985 roku, popierany przez Stronnictwo Demokratyczne, objął posadę wojewody opolskiego. W 1990 roku ponownie mianowano go wojewodą, a funkcję tę sprawował nieprzerwanie aż do 1998 roku, kiedy w kraju wprowadzono nową reformę administracyjną i zmieniono granice województw. Kierował obroną Opola w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku.

Późniejszy etap jego kariery nierozerwalnie wiązał się z Platformą Obywatelską, w której szeregi wstąpił w 2001 roku. Szybko awansował na jednego z liderów partii na Opolszczyźnie, zajmując stanowisko wiceprzewodniczącego regionalnych struktur ugrupowania. Jego największym życiowym sukcesem okazała się jednak prezydentura w Opolu. Pierwsze zwycięstwo w wyścigu o fotel włodarza miasta odniósł w 2002 roku. Stanowisko prezydenta Opola zajmował przez trzy kolejne kadencje, kończąc urzędowanie ostatecznie w 2014 roku.

Okres jego długoletnich rządów to czas intensywnych transformacji Opola, obejmujących potężne inwestycje drogowe, ogólną modernizację oraz rozbudowę miejskiej infrastruktury. Samorząd pod jego przewodnictwem kładł silny nacisk na tworzenie stref rekreacyjnych oraz niezwykle skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Po upływie trzeciej kadencji Ryszard Zembaczyński podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję i całkowicie wycofał się z czynnego życia politycznego.