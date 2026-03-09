Brutalne morderstwo w Kadłubie i nietypowy przebieg pogrzebu. Rodzina podjęła trudną decyzję

Młodociany sprawca z Kadłuba bezwzględnie odebrał życie ojczymowi oraz prababci. W nocy z 25 na 26 lutego 2026 roku chłopak ustawił kamerę, wziął siekierę i dokonał rzezi w domu jednorodzinnym. Zatrważające materiały trafiły do sieci, a nastolatek zaprezentował na nich brutalne ciosy zadawane ostrzem i młotkiem prosto w twarze ofiar. Morderca otwarcie chwalił się swoim czynem i zlizywał krew z narzędzia zbrodni, wyjaśniając powody ataku. Obecne śledztwo najprawdopodobniej wykaże całkowitą niepoczytalność napastnika, choć brakuje jeszcze ostatecznej decyzji prokuratury. Powołani biegli wkrótce zbadają jego stan zdrowia. Równolegle ogromny dramat przeżywają krewni, którzy w cieniu internetowych filmów musieli zmierzyć się z organizacją ostatniego pożegnania Marii oraz Adama.

Uroczystości żałobne zamordowanych ofiar zaplanowano na czwartek, 5 marca 2026 roku. Miejscowy kościół wypełnił się po brzegi, gromadząc rodzinę, znajomych i obcych ludzi pragnących wesprzeć bliskich. Świątynia w Kadłubie oraz cmentarne alejki z trudem mieściły ogromną liczbę poruszonych tragedią osób. Ciało 87-letniej Marii P. złożono w grobie jej zmarłego męża. Z kolei 38-letniego Adama K. pochowano w oddzielnej mogile niedaleko zmarłej seniorki.

Podczas ostatniego pożegnania w Kadłubie rozegrały się zupełnie nieoczekiwane sceny. Był to bezpośredni efekt przemyślanej decyzji podjętej przez krewnych zamordowanych osób. Ten konkretny incydent błyskawicznie wywołał falę szeptów wśród zebranych na miejscu uczestników pogrzebu.

Nietypowa prośba rodziny na pogrzebie ofiar 17-latka z Kadłuba

Miejscowi zapamiętali Marię jako życzliwą kobietę, a Adama jako pracowitego człowieka. O ich dobrym imieniu świadczyły tłumy i dziesiątki wieńców. Na jednej z wiązanek widniał napis, który silnie oddziaływał na emocje żałobników.

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

Cytat mocno zapadł w pamięć. Zaledwie chwilę później wśród zebranych zaczęły nieść się ciche dyskusje, ponieważ kategorycznie zabroniono podchodzenia do krewnych zmarłych.

Matka i ojciec 38-latka zaapelowali do obecnych, aby całkowicie zrezygnowali ze składania kondolencji. Ta niecodzienna sytuacja zmusiła znajomych do zrobienia kroku w tył i uszanowania woli pogrążonej w żałobie rodziny. Taka postawa wynikała najpewniej ze wciąż krwawiących ran, medialnego szumu wokół zbrodni oraz skrajnie wysokiego poziomu stresu. Na szczęście uczestnicy ceremonii wykazali się taktem i w pełni dostosowali się do tej niezwykle trudnej prośby.

W tle wciąż toczy się śledztwo przeciwko 17-letniemu mordercy. Jeśli stanie przed sądem, spędzi w celi długie lata. Zdecydowanie bardziej realny scenariusz zakłada jednak ostateczne potwierdzenie jego niepoczytalności, co poskutkuje bezterminowym zamknięciem w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

Zdjęcia z cmentarza. Pogrzeb ofiar 17-letniego mordercy z Kadłuba

Fotografie z uroczystości pogrzebowych obrazują ogromną skalę poruszenia wśród okolicznych mieszkańców oraz bliskich zamordowanej rodziny.