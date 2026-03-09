Budka akustyczna stanęła w opolskim Staszicu. I cały czas jest zajęta przez uczniów

Uczniowie "opolskiego Staszica" są zachwyceni nową budką akustyczną. Stanęła na szkolnym korytarzu tydzień temu. I od razu zaczęła mieć pierwszych "odwiedzających", którzy szukali wyciszenia lub miejsca na plotki.

- To jest świetne miejsce. Korzystałam z moją przyjaciółką. Mogłyśmy sobie porozmawiać w ciszy. - Jesteśmy w czwartej klasie, mamy mnóstwo nauki. Na korytarzu jest wiecznie tłok i hałas, nie było spokojnego miejsca, by przypomnieć sobie materiał przed kartkówką czy sprawdzianem. Teraz możemy pójść do budki. O ile jest wolna - mówią uczniowie.

Na każdej przerwie budka jest przez kogoś zajęta.

- Chyba będziemy musieli stworzyć jakiś regulamin korzystania z tej budki. Bo jest wiele osób, które cały czas siedzą i blokują budkę na bardzo długo - mówi Ewa Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Opolu. - Konsultowałam zakup budki z samorządem uczniowskim. I to oni mi powiedzieli, że jest taka potrzeba, bo nie było w szkole miejsca, gdzie można by było usiąść i skupić myśli.

Budka została kupiona z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami.

- Kupiliśmy ją z myślą o uczniach neuroróżnorodnych, np. z ADHD lub spektrum autyzmu. Można w niej usiąść, wyciszyć się, uspokoić swoje emocje - dodaje Ewa Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Opolu.

Korzystać z budki może każdy kto tego potrzebuje. Wystarczy tam pójść lub zgłosić nauczycielowi na lekcji, że chce się wyciszyć.