Kadłub pożegnał ofiary 17-letniego zabójcy. Na cmentarzu pojawił się wieniec z wymownym napisem

Tłumy mieszkańców Kadłuba na pogrzebie ofiar morderstwa

Piątego marca życie w opolskim Kadłubie całkowicie zamarło. W miejscowym kościele parafialnym zgromadziła się praktycznie cała społeczność lokalna, obejmująca osoby starsze, młodzież oraz wielopokoleniowe rodziny. Szczelnie wypełniona wiernymi świątynia tonęła w niezwykle przenikliwej ciszy. Ten nienaturalny spokój zakłócały tylko sporadyczne płacze oraz dyskretne szelesty chusteczek wyciąganych przez poruszonych wiernych.

Zakończenie mszy sprawiło, że zgromadzeni udali się bezszelestnie w stronę pobliskiej nekropolii. W kondukcie nie padały żadne słowa. Mieszkańcy wsi przemieszczali się niespiesznym krokiem, sprawiając wrażenie osób wciąż nieprzyjmujących do wiadomości brutalnych faktów.

Maria P. i Adam K. spoczęli w dwóch grobach w Kadłubie

Zamordowaną 87-letnią Marię P. złożono do mogiły, w której spoczywał już jej nieżyjący małżonek. W odległości zaledwie kilku metrów swoje miejsce spoczynku znalazł 38-letni wnuk kobiety, Adam K. Te dwa nowo powstałe miejsca pochówku stanowią obecnie dowód ogromnego dramatu rodziny, którym od kilku dni żyje całe polskie społeczeństwo.

Zgromadzeni na cmentarzu jawnie okazywali smutek. Większość sąsiadów doskonale kojarzyła zmarłych od dekad, zapamiętując seniorkę jako niezwykle przyjazną osobę, a jej wnuka jako zrównoważonego pracownika. Ich niespodziewane odejście wykreowało w społeczności bolesną lukę, która pozostanie z mieszkańcami na długo.

Wyjątkowy wieniec na grobie ofiar Łukasza G.

Miejsca spoczynku osób zamordowanych przez 17-latka zostały całkowicie przykryte roślinami. Uczestnicy ceremonii przynieśli zarówno samotne róże, jak i potężne wieńce z przypiętymi ciemnymi wstęgami. Każda złożona na cmentarzu wiązanka stanowiła symbol cierpienia, a także ogromnego wsparcia ze strony wstrząśniętych tą sytuacją sąsiadów.

Złożono tam również wieniec, na którym zapisano wyjątkowo chwytającą za serce i refleksyjną sentencję:

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie…”

Powyższe zdanie to twórczość norweskiej autorki Kjersti Annesdatter Skomsvold, która regularnie gości na płytach cmentarnych i żałobnych szarfach. W realiach opolskiej miejscowości nabrały one jednak potężnego ładunku emocjonalnego. Zastąpiły one wszelkie myśli i uczucia, których nie byli w stanie wyartykułować załamani uczestnicy tego bolesnego pożegnania.

Szczegóły zbrodni w Kadłubie. 17-latek odpowie jak dorosły

Koszmar rozegrał się w nocy z 25 na 26 lutego. Organy ścigania ustalają, że 17-letni Łukasz G. dokonał ataku na członków swojej rodziny w ich wspólnym domu, po czym zarejestrował cały mord i opublikował film w sieci. Po ujęciu przez policję sprawca otrzymał zarzut podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, po czym natychmiast potwierdził popełnienie zarzucanych mu czynów.

Prawo pozwala, by nastolatek stanął przed wymiarem sprawiedliwości na zasadach przewidzianych dla pełnoletnich. Za dokonanie tego bestialskiego czynu grozi mu od 15 do 30 lat za kratami.

Wieś Kadłub próbuje wrócić do normalności

Mimo zakończenia oficjalnych ceremonii, okres smutku wcale nie dobiegł końca. Opolscy sąsiedzi przyznają wprost, że odzyskanie codziennej równowagi potrwa niezwykle długo. W tym trudnym momencie priorytetem pozostaje wyłącznie kultywowanie pamięci o zamordowanej dwójce, której odebranie życia odbyło się w skrajnie bestialskich i niesprawiedliwych okolicznościach.

33

Sonda Czy jesteś za karą śmierci? Tak Nie To zależy od sytuacji