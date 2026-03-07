Pogrzeb ofiar 17-letniego mordercy z Kadłuba. Rodzice zmarłego 38-latka mieli nietypową prośbę

Społeczność Kadłuba zebrała się 5 marca na pochówku 38-letniego Adama K. oraz 87-letniej Marii P., którzy zginęli z rąk 17-letniego Łukasza G.

Sprawca zaatakował prababcię i ojczyma siekierą i młotkiem, a wideo z zajścia wrzucił do sieci.

W pożegnaniu wzięły udział tłumy mieszkańców, a rodzina 38-latka zaapelowała o nieskładanie kondolencji obecnym tam osobom.

Zbrodnia Łukasza G. w Kadłubie. Nastolatek zaatakował prababcię i ojczyma

Lokalna społeczność wciąż przeżywa dramatyczne wydarzenia z nocy z 25 na 26 lutego. Wtedy to nastoletni Łukasz G. zaatakował swoją 87-letnią prababcię Marię oraz 38-letniego ojczyma Adama, wykorzystując do tego siekierę oraz młotek. Sprawca postanowił uwiecznić swój czyn, publikując następnie wstrząsający materiał wideo w sieci.

Służby szybko ujęły napastnika, który otrzymał zarzuty obu zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany nie zaprzeczał swojej winie i złożył przed śledczymi obszerne zeznania. Mimo 17 lat stanie przed sądem jako dorosły, a za te działania może spędzić w celi od 15 do 30 lat.

Pogrzeb ofiar Łukasza G. w Kadłubie. Tłumy na cmentarzu

Ostatnie pożegnanie zmarłych miało miejsce w czwartek 5 marca. Jak relacjonował dziennikarz „Faktu”, lokalna świątynia w Kadłubie nie zdołała pomieścić wszystkich przybyłych, bo na miejscu zjawiła się niemal cała wieś. Nabożeństwu towarzyszyło przejmujące milczenie, przerywane cichym szlochem. Następnie żałobnicy w powadze przeszli na pobliską nekropolię.

Pochówek odbył się na tym samym cmentarzu, ale w oddzielnych kwaterach. 87-letnia Maria P. spoczęła w grobie swojego zmarłego męża, natomiast 38-letni Adam K., spoczął w mogile nieopodal.

Według informacji „Faktu”, rodzice zmarłego 38-latka poprosili zgromadzonych o nieskładanie kondolencji.

