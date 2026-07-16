Chciał naprawić uszkodzoną oponę. Doszło do tragedii na autostradzie A4

Dramat rozegrał się w godzinach nocnych na 250. kilometrze autostrady A4, w rejonie Krapkowic. Na drodze zginął kierowca samochodu ciężarowego, który najpewniej zatrzymał pojazd w wyniku uszkodzenia opony. Kiedy mężczyzna wyszedł z samochodu na jezdnię, doszło do śmiertelnego potrącenia.

Wypadek na A4. Policja w Krapkowicach bada przyczyny tragedii

Dokładny przebieg tego dramatycznego incydentu ustala teraz policja, której działania nadzoruje prokurator. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach opublikowali wstępny raport ze zdarzenia krótko po godzinie 22:00, zwracając się jednocześnie z apelem do kierowców.

- A4 250 km kierunek Wrocław, ok. godz. 22:00. Wstępne ustalenia policjantów. Mężczyzna przebywający poza pojazdem został potrącony. W wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna zatrzymał się prawdopodobnie z uwagi na uszkodzenie jednej z opon w swoim pojeździe ciężarowym. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Prosimy zachować ostrożność oraz wykonywać polecenia służb

- przekazali policjanci z Krapkowic.

Utrudnienia na autostradzie A4 w stronę Wrocławia po śmiertelnym potrąceniu

Do akcji zadysponowano liczne siły ratownicze. Serwis opolska360.pl donosi, że w działaniach uczestniczyły wozy strażackie należące do JRG Krapkowice oraz OSP Odrowąż. Prace śledczych i zabezpieczanie śladów sprawiły, że droga w kierunku stolicy Dolnego Śląska była zablokowana przez wiele godzin, wymuszając korzystanie z objazdów.

Dopiero po 2 w nocy krapkowiccy policjanci wydali komunikat o zakończeniu niezbędnych czynności prokuratorskich i pełnym wznowieniu ruchu na opolskim odcinku autostrady.