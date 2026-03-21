W miejscowości Chwiły na drodze krajowej nr 42 doszło do kolizji ciągnika z samochodem osobowym.

W wyniku zdarzenia ciągnik z przyczepą przewrócił się, blokując całkowicie jezdnię w obu kierunkach.

Nikt nie został ranny, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać do dwóch godzin.

Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi.

Kolizja na DK 42. Droga jest zablokowana

Do kolizji doszło wieczorem w sobotę, 21 marca. Ciągnik z naczepą, z niewiadomych jeszcze przyczyn, zderzył się z samochodem osobowym, co w konsekwencji doprowadziło do jego wywrócenia. Cały zestaw zajął oba pasy ruchu, uniemożliwiając przejazd. Służby ratunkowe, w tym straż pożarna i policja, szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia. Priorytetem było zabezpieczenie terenu i ocena stanu poszkodowanych. Na szczęście, jak informują służby, nikt nie został ranny. Niemniej konieczność usunięcia wywróconego ciągnika i naczepy jest zadaniem czasochłonnym i skomplikowanym, wymagającym specjalistycznego sprzętu. Utrudnienia mogą potrwać przez około dwie godziny.

W związku z całkowitą blokadą drogi krajowej nr 42 w miejscowości Chwiły, policja natychmiast wprowadziła objazdy, aby umożliwić kierowcom kontynuowanie podróży. Ruch w obu kierunkach został skierowany na lokalne drogi. Dla jadących w stronę Kluczborka, a także dla tych, którzy zmierzają w kierunku Radomska, wyznaczone zostały alternatywne trasy. Należy jednak pamiętać, że lokalne drogi mogą być węższe i mniej przystosowane do dużego natężenia ruchu, co z pewnością przełoży się na wydłużenie czasu podróży. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności na objazdach, a także śledzenie komunikatów drogowych. Policja apeluje o cierpliwość i wyrozumiałość, a także o bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

