W niedzielny poranek, 15 lutego, w Ligocie Górnej (woj. opolskie) rozegrał się dramat. Właśnie wtedy w Zalewie Kluczborskim dokonano makabrycznego odkrycia, na skutek którego natychmiast wezwano na miejsce odpowiednie służby.

Makabryczne odkrycie w Zalewie Kluczborskim. Zwłoki znalazł partner zmarłej

Informacja o unoszącym się na powierzchni wody ciele trafiła do służb o 11:26. Makabrycznego odkrycia dokonał partner 49-latki. Na miejsce natychmiast zadysponowano straż pożarną oraz policję. Strażacy wyciągnęli zwłoki na brzeg. O szczegółach interwencji opowiedziała st. asp. Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.

- W niedzielę, 15 lutego w godzinach przedpołudniowych nad Zalewem Kluczborskim odnaleziono ciało 49-letniej kobiety, mieszkanki powiatu kluczborskiego. Zgłoszenie wpłynęlo do dyżurnego jednostki od partnera kobiety, który ujawnił ciało nad zbiornikiem wodnym. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol policji oraz inne służby ratunkowe

– relacjonowała funkcjonariuszka. Policjanci pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin badali miejsce zdarzenia, zabezpieczając ślady i potwierdzając tożsamość ofiary.

Wyniki sekcji zwłok 49-latki. Prokuratura o przyczynach tragedii w Ligocie Górnej

W celu ustalenia dokładnych okoliczności śmierci 49-letniej kobiety, zarządzono sekcję zwłok i badania toksykologiczne. Obecnie śledczy dysponują już wynikami autopsji. O szczegółach poinformował "Fakt" prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

- Prokurator Rejonowy w Kluczborku poinformował mnie, że sekcja zwłok wykazała, iż przyczyną śmierci tej kobiety było utonięcie. Biegły patomorfolog nie stwierdził jednocześnie żadnych urazów, które mogłyby wskazywać, że doszło do niego na skutek przemocy, np. poprzez przetrzymywanie pokrzywdzonej pod wodą. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, którego konsekwencją było utonięcie tej kobiety

- przekazał dziennikarzom "Faktu" prokurator. Śledczy oczekują teraz na wyniki badań toksykologicznych, które dopełnią obrazu sytuacji. Zabezpieczono również nagrania z monitoringu zlokalizowanego w pobliżu zalewu. Śledztwo jest w toku.