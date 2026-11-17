Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w pierwszych dniach listopada po godzinie 16. Podczas kursu jednego z opolskich autobusów miejskich dwóch mężczyzn zaatakowało 13-letniego pasażera. Sprawcy ukradli chłopcu telefon komórkowy wyceniony na 3 tys. zł, jednak na samym zaborze mienia ich agresja się nie zakończyła. Gdy urządzenie znajdowało się już w posiadaniu napastników, jeden z nich miał uderzyć poszkodowanego nastolatka. Dorosły mężczyzna użył przemocy fizycznej wobec dziecka tylko po to, aby utrzymać w swoich rękach skradziony sprzęt.

Sprawę na policję zgłosili rodzice zaatakowanego 13-latka, a powiadomieni o wszystkim funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresorów. Działania mundurowych bardzo szybko przyniosły rezultaty i doprowadziły do ujęcia jednego z podejrzanych. Krótko po godzinie 17 policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Opola. Podczas interwencji mundurowym udało się również odzyskać zrabowany telefon, który został już przekazany z powrotem prawowitemu właścicielowi.

Ujęty przez funkcjonariuszy 35-latek usłyszał już zarzut dokonania kradzieży rozbójniczej. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa wciąż ma jednak charakter rozwojowy i nie została jeszcze ostatecznie zamknięta. Drugi ze sprawców, którzy mieli zaatakować i okraść 13-letniego chłopca, nadal przebywa na wolności.

„Opolscy policjanci cały czas prowadzą czynności w sprawie ustalenia tożsamości drugiego z mężczyzn” – informuje opolska policja.